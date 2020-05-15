Счастливые глаза любимых детей

Сегодня в семье Антиповых – 20 детей, из которых 14 –
приёмные. Мы поговорили с Лией Михайловной о том, как они с мужем решились на
этот шаг, и что из этого получилось.
Дом в Сиверской, в котором живут Антиповы, кажется
небольшим лишь снаружи. Когда семья окончательно перебралась сюда несколько лет
назад, пришлось достраивать второй этаж, чтобы добавить комнат для новых членов
семейства.
- Сейчас с нами живут 16 детей, - говорит Лия
Михайловна. - Четверо уже отделились, и кое у кого из них есть свои семьи — у
нас уже три внука от двух старших дочерей. Одиннадцать наших детей учатся в
школе, и еще есть три студента.
Здоровым помогут
всегда
Пока старшие ребята занимаются уроками в соседней
комнате, мы с Лией Михайловной устраиваемся на кухне. Кухня проходная, и в нее
то и дело заглядывают любопытные малыши. Прижимаясь к маме, они косятся на
меня, а Лия Михайловна ерошит им волосенки и заодно рассказывает о каждом.
Слушая или читая об усыновлении детей, мы часто
наблюдаем, как будущие родители становятся в очередь, чтобы выбрать ребеночка
поменьше да поздоровей. В семье Антиповых практически все приёмные дети с
непростым диагнозом.
- Почему не брали здоровых? Здоровым помогут и так,
для них всегда найдутся родители. А кто возьмет больного? - говорит Лия
Михайловна.
Мысль усыновить ребёнка из детского дома
пришла к ней, когда в семье уже был первый кровный ребенок.
- Я рожала своего первого сына в питерском роддоме, -
вспоминает Лия Михайловна. - Мне было девятнадцать лет. Это был 1991 год, и
тогда появилось безумное количество грудничков-отказников, в том числе от
наркоманов. Когда я слышала в роддоме их крик... Обычно ребенок так не кричит,
как кричат дети наркоманов. Представьте ломку у новорожденного ребенка. Это
ад... И слыша вот это все, и видя, как во дворе закладывают Дом малютки, я
решила, что обязательно помогу какому-нибудь ребенку, возьму его в свою семью.
Высказать эту мысль своему мужу Лия
Михайловна решилась лишь спустя пару лет, когда в семье уже было двое своих
детей.
И Игорь Борисович поддержал ее. Правда, тогда только он один... Антиповы родили
третьего ребенка, потом четвертого, и опять-таки в трудные для всей страны годы
— конец девяностых. А мысль о приемном ребенке не отпускала...
Егорка и его
сёстры
- Когда у нас родился пятый ребенок, я познакомилась с
Ларисой Павловной Калининой, руководителем благотворительного фонда «Тёплый
дом», - вспоминает Лия Михайловна. - Это был 2006 год. Я уже была беременна
шестым. Поделившись с Ларисой Павловной своей мечтой, услышала в ответ: «Да
чего думать-то? Если есть такое желание, идите и берите!»
Первое, что сделала Лия Михайловна, выйдя
из роддома с шестым ребенком, - пошла в опеку. Старшие дети
оставались дома, а Лия и Игорь ездили в Школу приемных родителей в Гатчину - с
младшими на руках.
- У нас заявление было написано на одну девочку,
возраст указали — от рождения до семи лет, - говорит моя собеседница. - По
здоровью... вообще ничего не стала писать: что будет, то и будет... Я никак
себе не представляла этого ребенка. Когда мы приехали в детский дом, я стала
метаться: «Вот эта девочка. Или эта, или эта...» И тут директор Анна
Владимировна сказала мне: «Подождите... Сходите в больницу. Посмотрите
мальчонку. Маленького...» Я ответила: «Какой мальчонка! Мы же — за девочкой!»
Она: «Ну посмотрите...».
Мальчик лежал в инфекционной больнице. Его
нашли на улице - мама его там просто забыла... Точного возраста
на тот момент не знали, но по виду крохе было всего один-два месяца. Только
потом выяснилось, что на самом деле ему было четыре месяца, просто он был очень
маленький.
- Два месяца его не выписывали из больницы, -
рассказывает Лия Михайловна. - Мы его уже постоянно навещали, уже и имя ему
дали — Егор. За это время нашлась его мама, а у нее — еще три девочки... Всех
их забрали у матери, все оказались в «инфекционке» в жутком состоянии... Я была
в шоке, и первый вопрос, который у меня возник: «А мы что, всех их должны
забрать?»
Антиповым объяснили, что мальчик этот
проходит по статусу подкидыша, и его можно взять одного. В итоге забрали
всех четверых, в один день... Сестричкам Егора было два, четыре и семь лет.
Теперь Лия Михайловна кормила грудью двоих детей — своего новорожденного и
Егорку.
- Помню, еще в больнице кормлю его с бутылочки и
плачу, - вспоминает она. - Заходит медсестра, спрашивает: «Что, жалко вам его?»
Я отвечаю: «Я не знаю сейчас, жалко ли мне его или я просто боюсь, что не
справлюсь...» Потому что таких грудничков я не видела вообще никогда в своей
жизни. У него был жуткий рахит, родничок не заросший во всю голову... Но
ничего, вырос, красавчик теперь, уже в пятом классе учится.
Выросли и старшие сестрички Егора. Одна уже получила
собственную квартиру. Живёт неподалеку и видится со своей семьей практически
каждый день.
Ромка
В комнату вбегает собачонка. Кто-то из непоседливых
малышей выпустил ее, и она теперь строго смотрит на меня из-под стула, пытаясь
определить степень опасности для своих маленьких хозяев.
- Потом мы переехали в детский городок «Надежда» и
взяли там двух мальчиков, - продолжает свой рассказ Лия Михайловна. - Всего на
недельку, на осенние каникулы! А после каникул отдать уже не смогли. Так они у
нас и остались...
Тринадцатый по счёту ребенок был
отказником уже из приемной семьи, причем отказались от него несколько раз. В «Надежду» его
привез сожитель родной матери.
- Когда мы взяли Ромку, ему было всего два с половиной
года, - говорит Лия Михайловна. - Для него тогда все «тёти» были мамами. Из-за
постоянной смены «мам» у него в голове была «каша», ломало его страшно. Потом у
него начался период, когда он жутко боялся всех, кто бы к нам ни пришел. Он
прятался, страшно орал — боялся, что его опять заберут. Потом вроде выровнялся,
понял, что он уже дома, начал успокаиваться. Хотели передать его в другую
приемную семью, но я не отдала... И до сих пор у Ромки сложный характер, потому
что привязанности все время нарушались. Сейчас уже большой мальчишка, учится в
пятом классе...
Зайчик
После этого семья Антиповых вернулась в свой дом в
Сиверской и стала срочно перестраивать его, добавляя второй этаж.
Четырнадцатого ребенка, тоже отказника из
приемной семьи, взяли из приюта «Дарина». Вите было четыре с половиной года,
и он был отказник с рождения. Потом был детский дом, потом приемная мама, потом
«Дарина»...
- Это был очень тяжелый мальчик, очень, - вспоминает
Лия Михайловна. - Безумная аутоагрессия: весь искусанный, с выдранными клочьями
волос. Он бился головой об стену, переломал и перебил у нас дома все, что
только можно. Просто бил, рвал... ни одной игрушки целой не осталось. Что он пережил
до этого, сказать теперь трудно. Я каждый вечер ложилась спать в слезах...
И Лия Михайловна не выдержала, решила
писать отказ.
Остановил муж, сказал: «Ты его взяла, ты его и тащи... Меня ребенок папой
называет, а я от него отказываться буду?»
- Сейчас я безумно благодарна Игорю за то, что он
сделал это, - говорит Лия Михайловна. - Потому что Витя сейчас - это просто наш
зайчик. А способ воспитания был один: в охапку, в обнимку и говорить ему всё
время - «Хороший, хороший мой... Мы тебя любим, хороший ты наш...» Только
так...
«Мы не могли допустить,
чтобы дети остались без семьи…»
Потом в семье Антиповых появилась еще одна девочка,
уже большая, четырнадцатилетняя. И тоже отказ в приёмной семье.
- Вызвала меня опека, попросила посмотреть девочку в приюте
«Дарина», - рассказывает Лия Михайловна. - Она училась до этого в питерской
коррекционной школе. Тихая вроде, спокойная, в детский дом жалко отдавать. Так
вот Настя у нас и оказалась.
Последние дети появились в семье Антиповых
при трагических обстоятельствах. Умерла родная тётя Лии Михайловны, у
которой было четверо приемных детей из разных семей — два брата и две
сестрички-близняшки.
- Я забрала их сразу же, в день смерти тёти, под свою
ответственность, - говорит Лия Михайловна. - Когда я приехала за ними, была
пятница. В понедельник мне позвонили из опеки: «Ну, что вы решили?» Я
спрашиваю: «А вы что решили? У меня сейчас шестнадцать детей. Вы ищете им
приемную семью?»
Все дети были с диагнозами, и их предложили отправить
в детский дом. «Вы знаете, я просто не могу согласиться с тем, чтобы они попали
туда», - сказала тогда Лия Михайловна...
«Они умеют практически
всё»
А ведь у Антиповых еще и подворье есть, хоть и
небольшое, зато своё — с козами, кроликами, курами. Справляться с делами
помогают дети.
- Они умеют практически все — и кормить, и убирать, и
чистить, - говорит Лия Михайловна. - Кто-то уже и козу умеет подоить. Они
понимают, что в жизни надо будет все равно что-то делать. Некоторые дети по
своим способностям к обучению мало чего в жизни сумеют добиться. В свое время,
когда один из детей был еще маленький, один очень хороший врач-психиатр сказал
мне: «Вам очень повезло, что вы живете за городом. Научите его хотя бы работать
на земле и ухаживать за животными».
Кстати, сейчас все младшие дети Антиповых,
кроме самого маленького, учатся в обычной школе.
- Я понимаю, что кто-то из них, может быть, даже не
получит аттестат из-за своего диагноза, - говорит Лия Михайловна. - Так
получилось, что одна наша девочка с инвалидностью и диагнозом слабоумие пять
лет училась в коррекционной школе. Мы забрали ее оттуда и перевели в обычную
школу, хоть и на надомное обучение. Учитель подобрал к ней индивидуальный
подход. И занятия проходят гораздо эффективнее, чем в «коррекционке». А шить
или заниматься подсобным хозяйством я и сама ее научу.
Одна из старших девочек все-таки окончила
коррекционную школу.
Правда, в семью Антиповых она попала уже подростком — тоже в результате отказа
приемных родителей. Сейчас учится в питерском колледже.
- Вроде бы ребенок окончил школу, где его учили
считать, - говорит Лия Михайловна. - А она до сих пор не может насчитать денег
на билет, чтобы вернуться домой на электричке. Звонит, плачет, говорит: «Мама,
я не знаю, как билет купить»... Я ей отвечаю по телефону: «Ну, давай набирать
монетки... Подойди к окошку кассы, высыпи все, что у тебя есть, и скажи, что
тебе нужно доехать до Сиверской...» А ей стыдно, что считать не умеет... В
коррекционной школе вдолбили насчет таблицы умножения: «А вам это не надо...»
Память-то у нее есть, можно было хотя бы на «тройку» выучить...
Конечно, помогают по возможности и старшие
дети — и кровные и приёмные.
- Дима — наш приемный сын, тоже учится в колледже в
Питере, - говорит Лия Михайловна. - Очень хороший человек растёт. Моя надежда и
опора во всём. Когда у него был день рождения в апреле, я ему сказала: «Дима,
ты тот самый человек, который дал мне веру, что приёмный ребенок действительно
может стать абсолютно родным. А это значит, что всё, что мы делали - не зря».
Сила – в радости!
Год назад Лия Михайловна оказалась в больнице, где
пролежала целую неделю.
- Это прочувствовали все, однако справились, все
остались живы и здоровы, - вспоминает она. - Но когда я вернулась, один из
старших сыновей спросил: «Мама, а как ты вообще справляешься? Я не понимаю...»
А папа наш мне сказал: «Давай девочек подстрижем» - потому что их надо же было
как-то расчесывать.
Сейчас Лия Михайловна вспоминает обо всем этом с
улыбкой. Единственное, чего в ней нет — это жалости к самой себе.
- Вот этого нет совершенно! - признается она. - Мне не
за что себя жалеть. Сложно, да. Но я счастлива! Однозначно... Жалко иногда
бывает детей, когда думаю, что что-то где-то не доработала, что можно было
сделать лучше. Своей слабости детям стараюсь не показывать. И только вечером,
когда ложусь спать, иногда всплакну. Однажды, в очередной такой момент, задала
себе вопрос: откуда силы-то вообще берутся? И на следующий день у меня сам по
себе ответ возник — из радости, когда я в очередной раз вижу детские
достижения. Это и есть мой волшебный пинок — когда я вижу результат: что было и
что стало, что было вчера, что стало сегодня, что было год назад, и что стало
сейчас.
Есть в жизни Лии Михайловны и другие моменты, которые
дают одновременно и радость, и силы, и отдохновение.
- Встаю утром в полшестого, чтобы сварить на обед
кастрюлю супа, - говорит она. - Пока суп варится, сижу здесь минут тридцать с
чашечкой кофе. Тишина, никого нет... Выпиваю кофе, суп варится дальше, а я уже
пошла скотину покормить. Но вот эти полчаса с чашечкой кофе, с полшестого до
шести, — это мое самое любимое время! Иногда перед сном удается немного
повышивать, порисовать — еще одна отдушина...
***
В большой комнате, где школьники занимаются уроками, -
маленький переполох: попугай Жаконя выбрался из клетки и на его место тут же
забрался один из младших Антиповых. Все хохочут: достигнуты как минимум две
цели — показать гостье говорящее «чудо в перьях» и заодно немного расслабиться
и повеселиться.
Попугай спасается от суеты в самом спокойном для него
месте — в руках Лии Михайловны. Вскарабкавшись ей на голову, он победно
озирается, демонстрируя высоту своего положения.
- Скажу откровенно: когда подрастут дети, и их у нас
останется меньше, обязательно возьму еще ребенка - если мне позволит здоровье и
будут силы, - говорит Лия Михайловна.
Приглашаю всех, кто есть в доме, сфотографироваться на
память. Витя, Ромка, Анечка, Егор, Юра, два Димы, две Иры, две Насти... Большие
и маленькие. Все очень разные. Вот разве что в одном похожи — глаза у них у
всех счастливые. Хорошие такие глаза — такие бывают только у любимых детей...