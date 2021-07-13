Добро пожаловать во «Вкусную деревню»!

От «Избёнки – к «Вкусной деревне»

Основатель сети магазинов «ВкусВилл» – компания «Избёнка», начавшая свою историю 12 лет назад с маленького магазина натуральных молочных продуктов в мегаполисе. Магазин имел успех – покупатели стали спрашивать и другие натуральные продукты: хлеб, мясо, рыбу, яйца. Ассортимент расширялся, и вот уже «Избёнка» превратилась в целую деревню, название которой родилось из сочетания русского слова «вкус» и английского слова village – «деревня».

Так в июне 2012 года появилась сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл». Сейчас их – более 1300 по всей стране и еще два – в Голландии. Компания рада, что Гатчина вошла в число городов, где работает «ВкусВилл».

Главные принципы «ВкусВилл»: вкусные продукты без усилителя вкуса. А также без консервантов и антибиотиков.

У компании есть собственная лаборатория, в которой каждый продукт проверяется на соответствие. Если выявляются отклонения, бракуется вся партия. Технологи «ВкусВилл» определяют строгие требования к продукции: что должно входить в состав, а чего категорически быть не должно.

95% поставщиков магазинов «ВкусВилл» – из России. В основном, это фермерские хозяйства или некрупные производители, чтобы была возможность следить за качеством продукции.

Во «ВкусВилл» есть все

Как говорят продавцы, покупатели «ВкусВилл» постепенно перестают ходить в другие магазины. Потому что во «ВкусВилл» есть все – от говядины до сухофруктов, и при этом все натуральное, вкусное и полезное.

Рыба – свежемороженая. При заготовке используется технология шоковой, то есть очень быстрой заморозки: рыба сохраняет свой вкус, а вы не платите за лишний лед.

В колбасе «ВкусВилл» нет усилителей вкуса, а все специи – натуральные. Сосиски и колбаски – разные: поострей, понежней, для гурманов и детей.

Ассортимент кисломолочной продукции колоссален: разнообразный творог, йогурт, ряженка, кефир, сметана, простокваша, все продукты разной жирности и обезжиренные, без сахара и с фруктовыми наполнителями, есть даже жидкий творог.

Возраст покупателей «ВкусВилл» – 6 месяцев плюс. Для детей с шести месяцев здесь продается детское питание – пюре, соки, молочная продукция.

На прилавках «ВкусВилл» вы не найдете соков, восстановленных из концентрата: они не полезны. Соки в ассортименте магазина – только прямого отжима.

Помимо традиционной и диетической продукции (без глютена, без лактозы, без сахарозы, без фруктозы, без кофеина и т.д.), «ВкусВилл» предлагает своим покупателям уникальные продукты.

Например, хлеб, который печется в монастыре в Ярославской области. Или мороженое без сахара – банановое. Или торт «Суфле в шоколаде», который на самом деле – настоящее «Птичье молоко», то самое, как раньше. Мороженое тоже есть – как раньше, на натуральных сливках, классическое. И по-домашнему вкусная выпечка. Продавцы «ВкусВилл» признаются, что в ассортименте магазина есть волшебное овсяное печенье: кто его распробует, будет постоянно покупать. И не дай бог, печенье в магазине закончится! Покупатели и продавцы очень расстроятся – такой у него невероятный вкус.

Кофе в магазине «ВкусВилл» – свежей обжарки, молотый и в зернах, аромат пробивается сквозь пакет. Кофе – «живой», разных сортов, из разных стран, и даже по запаху он различается. Продаются и капсулы для кофе-машин. А есть чаи уникального купажа и свойств, например, гречишный: это чай, к которому сахар не нужен в принципе. Когда его пьешь, создается ощущение, что пьешь чай с печеньем. А если к чаю взять баночку варенья с абрикосовыми косточками – день будет прожит не зря.

Обед готов!

Не хотите готовить дома? И не надо: в магазинах «ВкусВилл» есть кулинария с готовой продукцией – только разогреть, если речь идет о супах и вторых блюдах. Но есть и холодные закуски или выпечка. Например, осетинские пироги, салаты, бутерброды. Понятно, что никаких консервантов для их приготовления не используется, так что на прилавке ничего не залеживается.

Отдельная витрина отдана полуфабрикатам: вареники, пельмени, хинкали, котлеты, фрикадельки, манты и т.д., и т.п. Вся продукция – фирменная, с маркировкой «ВкусВилл». А это, своего рода, знак качества. Таких пельменей вы в другом магазине не встретите.

На полках «ВкусВилл» присутствуют слабоалкогольные напитки, сваренные из натуральных ингредиентов по традиционным рецептам. Конечно, это сидр, медовуха и пиво.

Бытовая химия …без химии

Как рассказывают сотрудники магазина, у «ВкусВилл» много легендарных товаров, за которыми люди специально приезжают с другого конца города. Одна из таких легенд – уникальное кокосовое мыло. Мыло – хозяйственное, отстирывает любые пятна, но при этом имеет приятный запах и свойства. Говорят, что некоторые используют его не только для стирки, но и для мытья. Потому что сделано оно из природных материалов.

Или, например, концентрированный стиральный порошок для чувствительной кожи. Он без запаха, экономичный и прекрасно отстирывает белье. Сами продавцы «ВкусВилл» давно уже никаким другим стиральным порошком не пользуются.

Вкусное – с доставкой на дом

В магазинах «ВкусВилл» ценят каждого покупателя. При входе вас встречают радушные продавцы, готовые провести по всему магазину и подробно рассказать о каждом товаре, о вкусовых свойствах и происхождении любого продукта.

Продавцы признаются, что считают принципом своей работы индивидуальный подход к покупателю: «Если человеку все как следует показать, разъяснить, узнать его потребности и пожелания и предложить соответствующую продукцию, он обязательно оценит качество «ВкусВилл». Мы постоянно получаем отзывы от покупателей и в связи с этим корректируем ассортимент. А еще нам важно, чтобы люди не болели и нормально питались».

Именно поэтому в магазинах «ВкусВилл» соблюдаются все противоэпидемические меры: при входе – маски, перчатки, санитайзеры, в торговом зале регулярно проводится дезинфекция, используются очистители воздуха. Сотрудники магазина работают только с применением средств индивидуальной защиты.

Но, главное, «ВкусВилл» доставляет покупки на дом – совершенно бесплатно, независимо от суммы. Фантастика? Ничего подобного – попробуйте сами.

Заказать продукты можно на сайте или в мобильном приложении, в любое время суток. Доставку можно оформить даже ночью, а утром для вас соберут все самое свежее и доставят в течение двух часов. Если не хотите ждать курьера, можно забрать готовый заказ самостоятельно – через 30 минут после его оформления.

Оплатить заказ можно картой онлайн или в магазине. Если у вас накопились бонусы, можно оплатить ими товар – даже полностью всю сумму.

В магазинах «ВкусВилл» действует интересная система скидок. Например, покупатель может сам назначить скидку 20% на любой понравившийся товар – после того, как сделает в магазине покупку на 500 рублей. Скидка будет действовать неделю, причем каждый день любимый товар можно менять: сегодня выбрать морковный торт, а завтра – креветки. После того, как вы снова совершите покупку на 500 рублей, скидка опять заработает. Для этого только понадобится карта магазина «Давайте дружить!», которую продавцы «ВкусВилл» дарят на кассе.

Скидки также доступны в мобильном приложении, причем пользователям приложения доступно даже больше преференций, чем обладателям бонусной карты магазина.

Новый магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» работает по адресу: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, дом 1/8. Приходите – вас ждет вкусное!