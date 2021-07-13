Добро пожаловать во «Вкусную деревню»!

От
«Избёнки – к «Вкусной деревне»
Основатель сети
магазинов «ВкусВилл» – компания «Избёнка», начавшая свою историю 12 лет назад с
маленького магазина натуральных молочных продуктов в мегаполисе. Магазин имел
успех – покупатели стали спрашивать и другие натуральные продукты: хлеб, мясо,
рыбу, яйца. Ассортимент расширялся, и вот уже «Избёнка» превратилась в целую
деревню, название которой родилось из сочетания русского слова «вкус» и
английского слова village – «деревня».
Так в июне
2012 года появилась сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл». Сейчас их
– более 1300 по всей стране и еще два – в Голландии. Компания рада, что Гатчина
вошла в число городов, где работает «ВкусВилл».
Главные
принципы «ВкусВилл»: вкусные продукты без усилителя вкуса. А также без консервантов
и антибиотиков.
У компании
есть собственная лаборатория, в которой каждый продукт проверяется на
соответствие. Если выявляются отклонения, бракуется вся партия. Технологи
«ВкусВилл» определяют строгие требования к продукции: что должно входить в состав,
а чего категорически быть не должно.
95%
поставщиков магазинов «ВкусВилл» – из России. В основном, это фермерские
хозяйства или некрупные производители, чтобы была возможность следить за
качеством продукции.
Во «ВкусВилл» есть все
Как говорят
продавцы, покупатели «ВкусВилл» постепенно перестают ходить в другие магазины.
Потому что во «ВкусВилл» есть все – от говядины до сухофруктов, и при этом все
натуральное, вкусное и полезное.
Рыба –
свежемороженая. При заготовке используется технология шоковой, то есть очень
быстрой заморозки: рыба сохраняет свой вкус, а вы не платите за лишний лед.
В колбасе
«ВкусВилл» нет усилителей вкуса, а все специи – натуральные. Сосиски и колбаски
– разные: поострей, понежней, для гурманов и детей.
Ассортимент
кисломолочной продукции колоссален: разнообразный творог, йогурт, ряженка,
кефир, сметана, простокваша, все продукты разной жирности и обезжиренные, без
сахара и с фруктовыми наполнителями, есть даже жидкий творог.
Возраст
покупателей «ВкусВилл» – 6 месяцев плюс. Для детей с шести месяцев здесь
продается детское питание – пюре, соки, молочная продукция.
На прилавках
«ВкусВилл» вы не найдете соков, восстановленных из концентрата: они не полезны.
Соки в ассортименте магазина – только прямого отжима.
Помимо
традиционной и диетической продукции (без глютена, без лактозы, без сахарозы,
без фруктозы, без кофеина и т.д.), «ВкусВилл» предлагает своим покупателям
уникальные продукты.
Например,
хлеб, который печется в монастыре в Ярославской области. Или мороженое без
сахара – банановое. Или торт «Суфле в шоколаде», который на самом деле – настоящее
«Птичье молоко», то самое, как раньше. Мороженое тоже есть – как раньше, на
натуральных сливках, классическое. И по-домашнему вкусная выпечка. Продавцы «ВкусВилл»
признаются, что в ассортименте магазина есть волшебное овсяное печенье: кто его
распробует, будет постоянно покупать. И не дай бог, печенье в магазине
закончится! Покупатели и продавцы очень расстроятся – такой у него невероятный
вкус.
Кофе в
магазине «ВкусВилл» – свежей обжарки, молотый и в зернах, аромат пробивается
сквозь пакет. Кофе – «живой», разных сортов, из разных стран, и даже по запаху он
различается. Продаются и капсулы для кофе-машин. А есть чаи уникального купажа
и свойств, например, гречишный: это чай, к которому сахар не нужен в принципе.
Когда его пьешь, создается ощущение, что пьешь чай с печеньем. А если к чаю
взять баночку варенья с абрикосовыми косточками – день будет прожит не зря.
Обед
готов!
Не хотите
готовить дома? И не надо: в магазинах «ВкусВилл» есть кулинария с готовой
продукцией – только разогреть, если речь идет о супах и вторых блюдах. Но есть
и холодные закуски или выпечка. Например, осетинские пироги, салаты, бутерброды.
Понятно, что никаких консервантов для их приготовления не используется, так что
на прилавке ничего не залеживается.
Отдельная
витрина отдана полуфабрикатам: вареники, пельмени, хинкали, котлеты,
фрикадельки, манты и т.д., и т.п. Вся продукция – фирменная, с маркировкой
«ВкусВилл». А это, своего рода, знак качества. Таких пельменей вы в другом
магазине не встретите.
На полках
«ВкусВилл» присутствуют слабоалкогольные напитки, сваренные из натуральных
ингредиентов по традиционным рецептам. Конечно, это сидр, медовуха и пиво.
Бытовая
химия …без химии
Как рассказывают
сотрудники магазина, у «ВкусВилл» много легендарных товаров, за которыми люди
специально приезжают с другого конца города. Одна из таких легенд – уникальное
кокосовое мыло. Мыло – хозяйственное, отстирывает любые пятна, но при этом
имеет приятный запах и свойства. Говорят, что некоторые используют его не
только для стирки, но и для мытья. Потому что сделано оно из природных
материалов.
Или,
например, концентрированный стиральный порошок для чувствительной кожи. Он без
запаха, экономичный и прекрасно отстирывает белье. Сами продавцы «ВкусВилл»
давно уже никаким другим стиральным порошком не пользуются.
Вкусное
– с доставкой на дом
В магазинах
«ВкусВилл» ценят каждого покупателя. При входе вас встречают радушные продавцы,
готовые провести по всему магазину и подробно рассказать о каждом товаре, о
вкусовых свойствах и происхождении любого продукта.
Продавцы
признаются, что считают принципом своей работы индивидуальный подход к
покупателю: «Если человеку все как следует показать, разъяснить, узнать его потребности
и пожелания и предложить соответствующую продукцию, он обязательно оценит
качество «ВкусВилл». Мы постоянно получаем отзывы от покупателей и в связи с
этим корректируем ассортимент. А еще нам важно, чтобы люди не болели и
нормально питались».
Именно
поэтому в магазинах «ВкусВилл» соблюдаются все противоэпидемические меры: при
входе – маски, перчатки, санитайзеры, в торговом зале регулярно проводится
дезинфекция, используются очистители воздуха. Сотрудники магазина работают
только с применением средств индивидуальной защиты.
Но, главное,
«ВкусВилл» доставляет покупки на дом – совершенно бесплатно, независимо от
суммы. Фантастика? Ничего подобного – попробуйте сами.
Заказать
продукты можно на сайте или в мобильном приложении, в любое время
суток. Доставку можно оформить даже ночью, а утром для вас соберут все самое свежее
и доставят в течение двух часов. Если не хотите ждать курьера, можно забрать
готовый заказ самостоятельно – через 30 минут после его оформления.
Оплатить
заказ можно картой онлайн или в магазине. Если у вас накопились бонусы, можно
оплатить ими товар – даже полностью всю сумму.
В магазинах
«ВкусВилл» действует интересная система скидок. Например, покупатель может сам
назначить скидку 20% на любой понравившийся товар – после того, как сделает в
магазине покупку на 500 рублей. Скидка будет действовать неделю, причем каждый
день любимый товар можно менять: сегодня выбрать морковный торт, а завтра –
креветки. После того, как вы снова совершите покупку на 500 рублей, скидка
опять заработает. Для этого только понадобится карта магазина «Давайте
дружить!», которую продавцы «ВкусВилл» дарят на кассе.
Скидки также
доступны в мобильном приложении, причем пользователям приложения доступно даже больше
преференций, чем обладателям бонусной карты магазина.
Новый
магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» работает по адресу: г.
Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, дом 1/8. Приходите – вас ждет вкусное!