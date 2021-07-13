Гатчинская школа № 4 прощается с детьми – на два года

Комитетом образования Гатчинского района были даны предложения по двум ближайшим учебным годам - пока оба здания гатчинской «четверки» уйдут на реконструкцию.

«У школы наступает непростой период. В ней учится 600 детей, это 600 семей, у всех своя история. Но мы должны найти самый оптимальный вариант, чтобы дать возможность отремонтировать школу и, самое главное, чтобы это не отразилось на качестве образовательного процесса. Я рассчитываю на нашу общую мудрость, на диалог», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина проинформировала, что за основу взят следующий вариант:

- все начальные классы – с 1-го по 4-й (всего девять классов) – будут обучаться на базе Районного центра дополнительного образования на ул. Школьной (бывшая железнодорожная школа № 36): в первую смену – пять классов, во вторую смену – четыре класса.

- 5, 6, 7, 8 классы будут заниматься на базе Гатчинской школы № 11 во вторую смену в основном и спальном корпусах, в помещениях, где не проводятся занятия по дополнительному образованию.

- 9, 10 и 11 классы будут заниматься в первую смену на базе Гатчинской школы № 11 в спальном корпусе.

Директор Гатчинской школы № 4 Нина Жумаева добавила, что администрация школы побывали и лично посмотрели предлагаемые помещения. Важно, что это именно школы, где есть возможность организовать питание и дополнительное образование, разместить классы в отдельных кабинетах, провести физкультуру в спортзалах. Полностью сохранится педагогический коллектив.

Для 255 обучающихся начальной школы будет организован централизованный подвоз от ул. Чкалова до ул. Школьной.

Родителей беспокоили такие вопросы, как введение второй смены, организация подвоза детей, групп продленного дня и другие. Людмила Нещадим поручила комитету учесть в дальнейшей работе поступившие от родителей вопросы и проводить встречи по мере необходимости, в том числе общаться посредством социальных сетей и мессенджеров, чтобы оперативно получать обратную связь и своевременно донести полную информацию всей родительской общественности.