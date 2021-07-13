Работа общепита в «красной» зоне ограничена по времени

Документ подписан губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко и вступает в силу с 12 июля 2021 года.
Предприятия общественного питания в «красной» зоне
ограничили по времени работы до 23 часов. При наличии у них паспорта коллективного
иммунитета к COVID-19 им будет разрешено работать до 2 часов ночи.
Напомним, с 12 июля в Ленинградской области усилены
ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со
зрителями в «красной» зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.