Работа общепита в «красной» зоне ограничена по времени

Документ подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступает в силу с 12 июля 2021 года.

Предприятия общественного питания в «красной» зоне ограничили по времени работы до 23 часов. При наличии у них паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 им будет разрешено работать до 2 часов ночи.

Напомним, с 12 июля в Ленинградской области усилены ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в «красной» зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.