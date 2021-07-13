Работа общепита в «красной» зоне ограничена по времени

Работа общепита в «красной» зоне ограничена по времени

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Рубрики : COVID-19     13 Jul 2021

Документ подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступает в силу с 12 июля 2021 года. 

Предприятия общественного питания в «красной» зоне ограничили по времени работы до 23 часов. При наличии у них паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 им будет разрешено работать до 2 часов ночи.

Напомним, с 12 июля в Ленинградской области усилены ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в «красной» зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+