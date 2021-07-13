В Гатчине и районе – 22 новых заболевших COVID-19

В
Гатчине и районе коронавирус подтвердился в следующих населенных пунктах:
-
Гатчина – 9
- Тайцы
– 1
-
Суйда – 1
-
Меньково – 1
-
Вырица – 1
-
Коммунар – 3
-
Новый Свет – 3
-
Сяськелево – 2
-
Новосиверская – 1
-
деревня Новая Елизаветинского поселения – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7133 человек, 6316 – 88,5 % - выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 13 июля коронавирусная инфекция диагностирована
у 51687 человек, 45770 поправились, 1901 заболевший скончался. Из числа 249 заболевших
за минувшие сутки привитых не было.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинации. В Ленинградской
области вакцинировано 324092 человека. В регион поставлено 372 434 комплекта
вакцин. Созданы все условия для прохождения вакцинации.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете и Пудости.
Вакцинация
проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе
0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также
внутримышечно.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo