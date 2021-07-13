В Гатчине прозвучал Шукшин

Эта
постановка имеет давнюю историю, продолжая большой литературно-музыкальный
моноспектакль «Пять рассказов Шукшина», который Владимир Борисов вот уже более
15 лет представляет на разных площадках страны. И делает это с огромным
успехом: в 2009 году этот спектакль взял сразу несколько театральных наград на
Фестивале моноспектаклей «Монокль» и на Международном театральном форуме в
Москве.
Моноспектакль
«Характеры», показанный Борисовым в Гатчине под эгидой Международного
кинофестиваля «Литература и кино», буквально поразил многочисленных зрителей,
среди которых были и совсем молодые люди.
Соответствующую
атмосферу, ещё до выхода на «сцену» актёра, задали всего лишь две вещи: черная
кожаная куртка — фирменная, «шукшинская», и голос Василия Макаровича,
записанный на фонограмму. А потом, из-за книжных стеллажей, к зрителям вышел и
сам Владимир Борисов.
В
этом моноспектакле не было ничего, что отвлекало бы зрителя от Шукшина. Не было
лишних слов и объяснений, не было предыстории и личных признаний. А было — с
самой первой минуты - полное преображение мастера в персонажей шукшинских
рассказов, тех самых «чудиков» с их внутренней чистотой и простодушием, которые
вот уже на протяжении многих десятков лет не отпускают читателей.
Ну
а гатчинских зрителей в этот день совершенно покорил Владимир Борисов, который
потрясающе передал нелёгкие характеры героев двух драматических шукшинских
рассказов - «Стёпка» и «Чужие». Литературное творчество Василия Шукшина – это,
в первую очередь, замечательный русский язык, образный, звучный, богатый. И
очень заметно, как бережно относится к авторскому слову актёр — вплоть до
передачи до боли знакомых интонаций знаменитого шукшинского «говорка». Не так
ли читал свои рассказы сам Шукшин?