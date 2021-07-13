В Гатчине прозвучал Шукшин

Эта постановка имеет давнюю историю, продолжая большой литературно-музыкальный моноспектакль «Пять рассказов Шукшина», который Владимир Борисов вот уже более 15 лет представляет на разных площадках страны. И делает это с огромным успехом: в 2009 году этот спектакль взял сразу несколько театральных наград на Фестивале моноспектаклей «Монокль» и на Международном театральном форуме в Москве.

Моноспектакль «Характеры», показанный Борисовым в Гатчине под эгидой Международного кинофестиваля «Литература и кино», буквально поразил многочисленных зрителей, среди которых были и совсем молодые люди.

Соответствующую атмосферу, ещё до выхода на «сцену» актёра, задали всего лишь две вещи: черная кожаная куртка — фирменная, «шукшинская», и голос Василия Макаровича, записанный на фонограмму. А потом, из-за книжных стеллажей, к зрителям вышел и сам Владимир Борисов.

В этом моноспектакле не было ничего, что отвлекало бы зрителя от Шукшина. Не было лишних слов и объяснений, не было предыстории и личных признаний. А было — с самой первой минуты - полное преображение мастера в персонажей шукшинских рассказов, тех самых «чудиков» с их внутренней чистотой и простодушием, которые вот уже на протяжении многих десятков лет не отпускают читателей.

Ну а гатчинских зрителей в этот день совершенно покорил Владимир Борисов, который потрясающе передал нелёгкие характеры героев двух драматических шукшинских рассказов - «Стёпка» и «Чужие». Литературное творчество Василия Шукшина – это, в первую очередь, замечательный русский язык, образный, звучный, богатый. И очень заметно, как бережно относится к авторскому слову актёр — вплоть до передачи до боли знакомых интонаций знаменитого шукшинского «говорка». Не так ли читал свои рассказы сам Шукшин?