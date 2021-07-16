Убийство на помойке

В августе прошлого года
около пяти утра житель Коммунара вышел из своей квартиры на улице Бумажников,
чтобы выкинуть мусор и выгулять собаку. Подойдя к мусорным контейнерам, он
увидел там лежащего мужчину и не обратил на это большого внимания. Однако через
полчаса, возвращаясь с прогулки и проходя мимо тех же контейнеров, он заметил,
что мужчина лежит на том же месте и в той же позе. Он решил все-таки узнать,
что случилось. Подойдя ближе, разглядел лужу крови возле головы лежащего.
Признаков жизни человек не подавал. Тогда собаковод вызвал «скорую» и полицию.
Прибывший по вызову
фельдшер констатировал смерть мужчины. Рядом с трупом был обнаружен разбитый
кинескоп, камень и электрошашлычница. Тело с явными признаками насильственной
смерти – с пробитой головой – доставили в морг. Установили личность погибшего:
местный житель, 67 лет, вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным,
ходил с тележкой по помойкам, собирал металл и другие ценные предметы. Смерть
наступила ночью, на той самой контейнерной площадке для сбора мусора на улице
Бумажников, где и нашли тело. Пенсионер скончался от тупой сочетанной травмы
головы и грудной клетки.
По факту убийства
следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело – по части 1
статьи 105 УК РФ.
Подозреваемого задержали
в тот же день – в здании бывшего вытрезвителя в Коммунаре на Садовой. Он там
проживал, так как нормального места жительства не имел. Бомжевал.
Бомж – 47-летний уроженец
Ивангорода Александр Т. сделал чистосердечное признание: «Вечером я пошел на
помойку и встретил там мужчину – маленького роста, седого, видел его раньше.
Хотел взять сумку с листами от мангала – стояла там, но мужчина сказал: «Не
трогай, это моя». Ну, начали драться, схватились друг за друга, я его толкнул,
он упал, головой об железо ударился. Начал вставать – я его камнем два раза
шарахнул по голове. Забрал сумку и пакет. Разбил еще там телевизор, забрал из
него медные провода и пошел на Садовую – тоже на помойку. Там полазил и ушел в
этот, медотрезвитель, спать. Все».
…Бомж Александр и
компания начали тот день с вина. Александр и его приятель по кличке Фартовый
пришли в «Пятерочку» к открытию, купили полтора литра вина, завернули за угол,
сели и стали распивать. Тут подошла Галина – налили и ей стопку. После того,
как вино закончилось, Галина дала им тысячу, они снова пошли в «Пятерочку» и
купили три бутылки вина по полтора литра. Сдачу вернули. Часов в десять к ним
подошла Наталья-Очаровашка и попросила налить. Налили. Потом появился еще один
собутыльник – хороший друг Галины, налили и ему.
После этого собрали
просроченные продукты, выброшенные из «Пятерочки», пошли к Галине и там, во
дворе на Садовой, сидели и пили. Фартовый периодически ходил за вином. Но
Александр от них ушел – выспался в вытрезвителе и отправился за добычей на
помойку, в состоянии сильного алкогольного опьянения. К себе в бывший
вытрезвитель Фартовый вернулся далеко за полночь – Александр сидел на полу
рядом с зажженной свечей и ничего не делал. Руки у него были в крови. Приятелю
он ответил, что порезался о металлическую банку, пока собирал металл. В пакете
у него действительно были банки и тостер с помойки.
Выпили вина. Бомж
Александр вытер окровавленные руки об свои джинсы и лег спать. Наутро
повторился «день сурка»: к девяти утра компания уже стояла у «Пятерочки» и,
отоварившись, принялась употреблять алкоголь. Так продолжалось до ночи.
Александр между делом рассказал, что «сцепился» на свалке с неизвестным пожилым
мужчиной якобы из-за денег – кто-то кому-то был должен 250 рублей. …А потом за
ним пришли полицейские, потому что «на мусорке кого-то убили».
Задержанный по подозрению
в убийстве, Александр Т. сразу сознался. Ему предъявили обвинение по статье 105
УК РФ – в умышленном причинении смерти другому человеку. По заключению
судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пенсионера явилась тупая
сочетанная травма головы и грудной клетки, с переломами костей свода и
основания черепа, кровоизлиянием в мозг, оскольчатым переломом нижней челюсти,
двусторонними переломами ребер.
В ходе внезапно возникшей
ссоры, с целью убийства гражданин Т. нанес пострадавшему не менее 12 ударов в
голову и в грудь, что повлекло за собой несовместимые с жизнью повреждения.
Александра Т. арестовали
и отправили в СИЗО. По окончании предварительного следствия дело было передано
в суд.
Гражданин Т. разведен,
несовершеннолетних детей не имеет, определенного места жительства тоже,
образование у него – неполное среднее. Согласно заключению комиссии
судебно-психиатрических экспертов, никаким психическим расстройством подсудимый
не страдает и не страдал во время инкриминируемого ему деяния. Александр Т.
обнаруживает синдром активной зависимости от алкоголя, о чем свидетельствует
массивное и достаточно длительное пьянство с 2008 года. Однако с тех пор, как
бомж обрел казенную крышу над головой, у него появился шанс перейти в стадию
стойкой ремиссии, избавившись от своего алкоголизма хотя бы на время. На какое
именно – решит суд.