Убийство на помойке

В августе прошлого года около пяти утра житель Коммунара вышел из своей квартиры на улице Бумажников, чтобы выкинуть мусор и выгулять собаку. Подойдя к мусорным контейнерам, он увидел там лежащего мужчину и не обратил на это большого внимания. Однако через полчаса, возвращаясь с прогулки и проходя мимо тех же контейнеров, он заметил, что мужчина лежит на том же месте и в той же позе. Он решил все-таки узнать, что случилось. Подойдя ближе, разглядел лужу крови возле головы лежащего. Признаков жизни человек не подавал. Тогда собаковод вызвал «скорую» и полицию.

Прибывший по вызову фельдшер констатировал смерть мужчины. Рядом с трупом был обнаружен разбитый кинескоп, камень и электрошашлычница. Тело с явными признаками насильственной смерти – с пробитой головой – доставили в морг. Установили личность погибшего: местный житель, 67 лет, вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным, ходил с тележкой по помойкам, собирал металл и другие ценные предметы. Смерть наступила ночью, на той самой контейнерной площадке для сбора мусора на улице Бумажников, где и нашли тело. Пенсионер скончался от тупой сочетанной травмы головы и грудной клетки.

По факту убийства следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело – по части 1 статьи 105 УК РФ.

Подозреваемого задержали в тот же день – в здании бывшего вытрезвителя в Коммунаре на Садовой. Он там проживал, так как нормального места жительства не имел. Бомжевал.

Бомж – 47-летний уроженец Ивангорода Александр Т. сделал чистосердечное признание: «Вечером я пошел на помойку и встретил там мужчину – маленького роста, седого, видел его раньше. Хотел взять сумку с листами от мангала – стояла там, но мужчина сказал: «Не трогай, это моя». Ну, начали драться, схватились друг за друга, я его толкнул, он упал, головой об железо ударился. Начал вставать – я его камнем два раза шарахнул по голове. Забрал сумку и пакет. Разбил еще там телевизор, забрал из него медные провода и пошел на Садовую – тоже на помойку. Там полазил и ушел в этот, медотрезвитель, спать. Все».

…Бомж Александр и компания начали тот день с вина. Александр и его приятель по кличке Фартовый пришли в «Пятерочку» к открытию, купили полтора литра вина, завернули за угол, сели и стали распивать. Тут подошла Галина – налили и ей стопку. После того, как вино закончилось, Галина дала им тысячу, они снова пошли в «Пятерочку» и купили три бутылки вина по полтора литра. Сдачу вернули. Часов в десять к ним подошла Наталья-Очаровашка и попросила налить. Налили. Потом появился еще один собутыльник – хороший друг Галины, налили и ему.

После этого собрали просроченные продукты, выброшенные из «Пятерочки», пошли к Галине и там, во дворе на Садовой, сидели и пили. Фартовый периодически ходил за вином. Но Александр от них ушел – выспался в вытрезвителе и отправился за добычей на помойку, в состоянии сильного алкогольного опьянения. К себе в бывший вытрезвитель Фартовый вернулся далеко за полночь – Александр сидел на полу рядом с зажженной свечей и ничего не делал. Руки у него были в крови. Приятелю он ответил, что порезался о металлическую банку, пока собирал металл. В пакете у него действительно были банки и тостер с помойки.

Выпили вина. Бомж Александр вытер окровавленные руки об свои джинсы и лег спать. Наутро повторился «день сурка»: к девяти утра компания уже стояла у «Пятерочки» и, отоварившись, принялась употреблять алкоголь. Так продолжалось до ночи. Александр между делом рассказал, что «сцепился» на свалке с неизвестным пожилым мужчиной якобы из-за денег – кто-то кому-то был должен 250 рублей. …А потом за ним пришли полицейские, потому что «на мусорке кого-то убили».

Задержанный по подозрению в убийстве, Александр Т. сразу сознался. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ – в умышленном причинении смерти другому человеку. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пенсионера явилась тупая сочетанная травма головы и грудной клетки, с переломами костей свода и основания черепа, кровоизлиянием в мозг, оскольчатым переломом нижней челюсти, двусторонними переломами ребер.

В ходе внезапно возникшей ссоры, с целью убийства гражданин Т. нанес пострадавшему не менее 12 ударов в голову и в грудь, что повлекло за собой несовместимые с жизнью повреждения.

Александра Т. арестовали и отправили в СИЗО. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд.

Гражданин Т. разведен, несовершеннолетних детей не имеет, определенного места жительства тоже, образование у него – неполное среднее. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, никаким психическим расстройством подсудимый не страдает и не страдал во время инкриминируемого ему деяния. Александр Т. обнаруживает синдром активной зависимости от алкоголя, о чем свидетельствует массивное и достаточно длительное пьянство с 2008 года. Однако с тех пор, как бомж обрел казенную крышу над головой, у него появился шанс перейти в стадию стойкой ремиссии, избавившись от своего алкоголизма хотя бы на время. На какое именно – решит суд.



