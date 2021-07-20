Грабёж в парке

18-го июля в полицию обратилась мать одного из потерпевших. Накануне вечером ее 16-летний сын с приятелем гуляли в городском парке. К ним подошли двое молодых мужчин, одного подростка ударили по голове, а у второго забрали смартфон и наушники. С места преступления скрылись.

Приметы грабителей: оба – славянской внешности, на вид – лет 30, один невысокий небритый брюнет плотного телосложения, в голубой футболке, синих джинсах, с рюкзаком. Другой – высокий, худой, короткостриженый. Одет в серую футболку и серые шорты.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.