Грабёж в парке

18-го июля в
полицию обратилась мать одного из потерпевших. Накануне вечером ее 16-летний
сын с приятелем гуляли в городском парке. К ним подошли двое молодых мужчин,
одного подростка ударили по голове, а у второго забрали смартфон и наушники. С
места преступления скрылись.
Приметы
грабителей: оба – славянской внешности, на вид – лет 30, один невысокий
небритый брюнет плотного телосложения, в голубой футболке, синих джинсах, с
рюкзаком. Другой – высокий, худой, короткостриженый. Одет в серую футболку и
серые шорты.
По факту
грабежа возбуждено уголовное дело.