Напал сначала на заправку, потом – на полицейского

16-го июля в час ночи полицейским поступил сигнал тревоги с автозаправки на 36-м километре Киевского шоссе. Охранник АЗС пожаловался, что некий гражданин учинил хулиганские действия: переворачивал мусорные баки, нецензурно выражался и на замечания не реагировал. Хулигана задержали и доставили в дежурную часть. Во время транспортировки задержанный резко развернулся и неожиданно нанес старшему сержанту полиции удар кулаком в лицо.

Полицейский обратился в больницу, где был поставлен диагноз: ушибленная рана верхнего века правого глаза. В отношении задержанного – 51-летнего жителя Малого Верево Александра Б. – составили административный протокол за хулиганские действия. Следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти. Гражданин Б. помещен в изолятор временного содержания.