Напал сначала на заправку, потом – на полицейского

16-го июля в час ночи
полицейским поступил сигнал тревоги с автозаправки на 36-м километре Киевского
шоссе. Охранник АЗС пожаловался, что некий гражданин учинил хулиганские
действия: переворачивал мусорные баки, нецензурно выражался и на замечания не
реагировал. Хулигана задержали и доставили в дежурную часть. Во время
транспортировки задержанный резко развернулся и неожиданно нанес старшему
сержанту полиции удар кулаком в лицо.
Полицейский обратился в
больницу, где был поставлен диагноз: ушибленная рана верхнего века правого
глаза. В отношении задержанного – 51-летнего жителя Малого Верево Александра Б.
– составили административный протокол за хулиганские действия. Следственный
отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ: применение
насилия в отношении представителя власти. Гражданин Б. помещен в изолятор
временного содержания.