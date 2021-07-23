Волонтёры в культуре

Как все начиналось

Общественное движение «Волонтеры культуры» создано на базе Ассоциации волонтерских центров. Волонтерство в сфере культуры – это активное движение неравнодушных людей, которые занимаются добровольной и безвозмездной помощью в сфере культуры. Они участвуют в творческих и социокультурных проектах, помогают в восстановлении объектов культурного наследия, занимаются просветительской деятельностью. Министерство культуры России включило федеральную программу «Волонтеры культуры» в национальный проект «Культура».

В Ленинградской области добровольческое движение «Волонтеры культуры» создано в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Региональным координатором является главный специалист по работе с молодежью Гатчинского Дворца молодежи Ирина Булычева.

- Осенью 2020 года в Ленинградской области было принято решение открыть новое направление добровольчества, а в Гатчине основным добровольческим центром является как раз Гатчинский дворец молодежи. В ГДМ волонтеры приобщаются к культуре как в теории, так как я отвечаю за просветительскую деятельность в ГДМ, так и на практике, участвуя в различных культурных мероприятиях Гатчины, - рассказывает Ирина.

Самыми яркими событиями для волонтеров культуры Ленобласти стали открытие «Школы волонтеров наследия», региональный молодежный форум «Доброволец ЛО», на котором были отмечены лучшие волонтерские практики в сфере культуры за 2020 год, Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры, традиционный исторический квест по Гатчине к Дню России.

Собирательный образ волонтера культуры Ленобласти сейчас выглядит примерно так: школьница/студентка с горящими глазами, интересующаяся культурными мероприятиями, готовая оказать посильную помощь в их организации и сохранении культурного наследия.

- В направлении событийного культурного добровольчества преобладают школьники. В направлении сохранения культурного наследия - как студенты профессиональных вузов – будущие реставраторы, историки, так и более взрослое поколение. В добровольчестве и общественной деятельности вообще преобладает женский пол, волонтеры культуры в этом не исключение. Безусловно, это люди неравнодушные к культуре, которые в той или иной мере стараются внести свой вклад в сохранение культурного наследия, - пояснила Ирина.

Самыми активными районами являются Ломоносовский и Гатчинский.

Добрые дела волонтеров культуры

В направлении культурного волонтерства активно работают многие общественные и молодежные организации Ленинградской области.

Весной в Гатчине волонтеры культуры провели субботник в сквере Терентьева. Он находится в историческом центре города на углу улиц Чкалова и Красной. Волонтерский сбор начался с экскурсии-прогулки по «Старой Гатчине», а затем добровольцы ударно потрудились: собрали мусор, сухую траву и листья. После чего провели фотофиксацию территории и спланировали дальнейшие действия по ее благоустройству в надежде, что это найдет отклик у городской администрации.

Силами волонтеров на средства спонсоров в усадьбе «адмирала Прибыткова» Гатчинского района реализуется проект по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест».

Лето – горячая пора

Этим летом во Дворце культуры Ломоносовского района открылась школа волонтеров культуры «Погружение в творчество» для молодежи от 14 до 17 лет. В рамках профессионального тренинга режиссер Дворца культуры Вячеслав Симаненков рассказал про актерское вдохновение и режиссерскую работу. Волонтеры выходили с занятий воодушевленными и счастливыми.

Волонтеры культуры давно ждали выездных мероприятий, и они стартовали этим летом. На площадках волонтерских объединений в соцсети прошел набор участников на второй сезон масштабного проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2021» и на смены молодежного лагеря «Самолва» в Калининградской области. Также в этом году был организован выездной летний реставрационный лагерь в Приозерском районе Ленинградской области. Он собрал 12 начинающих архитекторов-реставраторов.

- В волонтерских лагерях принимали участие и наши областные волонтеры, - уточнила Ирина. - Они также подавали заявку через сайт Добро.Ру. Кстати, в лагерь «Самолва» до сих пор можно подать заявку. Он продлится до 13 сентября сменами по две недели. В реставрационный лагерь могли поехать только студенты-архитекторы. В Ленинградской области, к сожалению, не обучают по этому направлению.

Волонтеры-реставраторы на Карельском перешейке…

В этом году волонтеры работали над концепцией реставрации и приспособления для современного использования кирх Карельского перешейка. Смена для добровольцев из числа студентов архитектурного вуза продлилась неделю - с 27 июня до 4 июля.

Организатором летнего реставрационного лагеря выступило Ленинградское областное отделение ВООПИиК при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, а также профессионального архитектурно-реставрационного сообщества.

Главная цель у областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – вдохновить будущих реставраторов. И это получилось. Рабочий дневник волонтеров культуры, размещенный в соцсети, полон положительных эмоций.

Программа была очень насыщенной: лекции и мастер-классы, экскурсии и круглые столы, а главное – исследовательские и практические занятия в четырех кирхах Карельского перешейка. Студенты посетили поселки Мельниково, Севастьяново, Ромашки и город Приозерск - именно там располагались объекты культурного наследия, с которыми им предстояло познакомиться, а подход к ним нужен особый: главное – не навредить. Уже на третий день совместно с кафедрой геодезии и картографии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета волонтеры разбирались на практике с фотограмметрией и лазерным сканированием. Например, они узнали, как выполнить исследования с помощью этих методов или провести геодезические работы. Состояние объектов разное, но этим они и интересны реставраторам.

В кирхе Кякисалми в городе Приозерске студенты знакомились с технологиями удаления граффити, сажи и копоти, биологических поражений с поверхности из натурального камня.

В крепости Корела исследовали причины наиболее острых проблем - появление грибка, деструкции штукатурного слоя, обрушения крепостной стены и обсуждали возможные варианты их решений.

В Севастьяново познакомились с кирхой Святого Иоанна и ее настоятелем отцом Виктором, который несколько лет занимается ее сохранением и благоустройством окружающей территории. После чего обсудили студенческие проекты. Во второй половине дня рассуждали об исторических оконных и дверных заполнениях, их видах, реставрации и замене на объектах культурного наследия. В завершении вечера встретили закат на самой высокой видовой площадке в округе.

В Мельниково волонтеры осмотрели Ряйсяльскую кирху, а потом поехали в Озерское, чтобы восхититься еще одной жемчужиной – величественной белой кирхой прихода Вуоксенранта.

К идее исследовать именно лютеранские культовые сооружения подтолкнул проект прошлого года. Студенты изучали поселок Токсово - территории, прилегающие к кирхе Святых Апостолов Петра и Павла. В итоге разработали профессиональный эскизный проект реновации здания. Появилась надежда, что токсовскую кирху ждет реставрация и благоустройство территории. А теперь, возможно, и еще четыре кирхи.

Незабываемы оказались встречи-беседы с председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем, технологом-реставратором Сергеем Тучинским, конструктором Евгением Шабловским, директором Парка Монрепо Александром Смирновым, архитекторами-реставраторами Марией Рядовой и Максимом Филиповичем.

Смена длилась всего неделю, но организаторы уверены: этого вполне достаточно, чтобы обогатить знания, лучше сориентироваться в профессии и узнать новые грани реставрационной сферы.

- За эту неделю я узнала больше практических моментов, чем за четыре годы обучения, - поделилась в соцсетях студентка Владислава.

В сентябре, после обработки материалов, будут подведены итоги смены.

…и в Гатчинском районе

В июле волонтеры культуры - ученики школы волонтеров наследия и студенты ГАСУ – побывали в усадьбе Демидова в поселке Тайцы Гатчинского района. Под контролем специалистов они провели расчистку, фотофиксацию и обмеры деревянных балясин парапета, перенесли их внутрь здания и складировали на расчищенную площадку. Затем выполнили обмер и фотофиксацию деревянной криволинейной двери, ведущей на бельведер, а также провели уборку территории перед усадьбой.

Мероприятие подготовлено областным отделением ВООПиК и Санкт-Петербургским отделением Совета по охране памятников и достопримечательных мест при поддержке областного комитета по сохранению культурного наследия и «Паркового агентства».

Конечно же, в программе мероприятия было и знакомство с историей места. Представители общественной организации «Александровское собрание» провели увлекательную экскурсию по территории усадьбы. Плодотворный труд, личный вклад в сохранение знаменитой усадьбы Демидовых, общение с интересными людьми оставили яркие впечатления.

Стать волонтером культуры - просто

- Существует единая база для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности – сайт DOBRO.RU, где можно найти мероприятие, на котором нужна помощь волонтеров. На этом сайте можно завести электронную волонтерскую книжку, пройти обучение, почитать новости, увидеть каталог конкурсов, - объяснила региональный координатор Ирина Булычева.

Ее контактный телефон +7 (911) 770-39-52. Адрес регионального сообщества: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2, Dobro.kultura47@gmail.com.

Информация Регионального сообщества общественного движения «Волонтеры культуры» размещена на официальном сайте: https://волонтеры-культуры.рф и в группе ВКонтакте: «Волонтеры культуры. Ленинградская область».





Ирина Булычева, региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры»:

- Я живу в Гатчине, мне 23 года. Первое образование получила по направлению искусствоведение, второе - в сфере менеджмента социально-культурной деятельности. В школьные и студенческие годы была волонтером в Гатчинском дворце-музее и музеях Санкт-Петербурга. Мне всегда было интересно принимать участие в культурных мероприятиях, помогать в их организации и быть в центре событий. Тогда я приобрела бесценный опыт, который помогает в моей настоящей деятельности.

Когда в ГДМ мы решили открыть новое направление в добровольчестве, я прошла отбор Ассоциации волонтерских центров и стала официальным представителем общественного движения «Волонтеры культуры» в Ленинградской области. Добровольческая деятельность в сфере культуры открыла для меня новые возможности для развития, профессионального и личностного роста.

#БудьДобр #ГатчинскаяПравда