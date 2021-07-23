Волонтёры в культуре

Как
все начиналось
Общественное движение
«Волонтеры культуры» создано на базе Ассоциации волонтерских центров.
Волонтерство в сфере культуры – это активное движение неравнодушных людей,
которые занимаются добровольной и безвозмездной помощью в сфере культуры. Они
участвуют в творческих и социокультурных проектах, помогают в восстановлении
объектов культурного наследия, занимаются просветительской деятельностью.
Министерство культуры России включило федеральную программу «Волонтеры
культуры» в национальный проект «Культура».
В Ленинградской области
добровольческое движение «Волонтеры культуры» создано в рамках регионального
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Региональным координатором
является главный специалист по работе с молодежью Гатчинского Дворца молодежи
Ирина Булычева.
- Осенью 2020 года в
Ленинградской области было принято решение открыть новое направление
добровольчества, а в Гатчине основным добровольческим центром является как раз
Гатчинский дворец молодежи. В ГДМ волонтеры приобщаются к культуре как в
теории, так как я отвечаю за просветительскую деятельность в ГДМ, так и на
практике, участвуя в различных культурных мероприятиях Гатчины, - рассказывает
Ирина.
Самыми яркими событиями
для волонтеров культуры Ленобласти стали открытие «Школы волонтеров наследия»,
региональный молодежный форум «Доброволец ЛО», на котором были отмечены лучшие
волонтерские практики в сфере культуры за 2020 год, Всероссийский день заботы о
памятниках истории и культуры, традиционный исторический квест по Гатчине к Дню
России.
Собирательный образ
волонтера культуры Ленобласти сейчас выглядит примерно так: школьница/студентка
с горящими глазами, интересующаяся культурными мероприятиями, готовая оказать
посильную помощь в их организации и сохранении культурного наследия.
- В направлении
событийного культурного добровольчества преобладают школьники. В направлении
сохранения культурного наследия - как студенты профессиональных вузов – будущие
реставраторы, историки, так и более взрослое поколение. В добровольчестве и
общественной деятельности вообще преобладает женский пол, волонтеры культуры в
этом не исключение. Безусловно, это люди неравнодушные к культуре, которые в
той или иной мере стараются внести свой вклад в сохранение культурного
наследия, - пояснила Ирина.
Самыми активными районами
являются Ломоносовский и Гатчинский.
Добрые
дела волонтеров культуры
В направлении культурного
волонтерства активно работают многие общественные и молодежные организации
Ленинградской области.
Весной в Гатчине
волонтеры культуры провели субботник в сквере Терентьева. Он находится в
историческом центре города на углу улиц Чкалова и Красной. Волонтерский сбор
начался с экскурсии-прогулки по «Старой Гатчине», а затем добровольцы ударно
потрудились: собрали мусор, сухую траву и листья. После чего провели
фотофиксацию территории и спланировали дальнейшие действия по ее
благоустройству в надежде, что это найдет отклик у городской администрации.
Силами волонтеров на
средства спонсоров в усадьбе «адмирала Прибыткова» Гатчинского района
реализуется проект по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест».
Лето
– горячая пора
Этим летом во Дворце
культуры Ломоносовского района открылась школа волонтеров культуры «Погружение
в творчество» для молодежи от 14 до 17 лет. В рамках профессионального тренинга
режиссер Дворца культуры Вячеслав Симаненков рассказал про актерское
вдохновение и режиссерскую работу. Волонтеры выходили с занятий воодушевленными
и счастливыми.
Волонтеры культуры давно
ждали выездных мероприятий, и они стартовали этим летом. На площадках волонтерских
объединений в соцсети прошел набор участников на второй сезон масштабного
проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2021» и на смены молодежного лагеря «Самолва»
в Калининградской области. Также в этом году был организован выездной летний
реставрационный лагерь в Приозерском районе Ленинградской области. Он собрал 12
начинающих архитекторов-реставраторов.
- В волонтерских лагерях
принимали участие и наши областные волонтеры, - уточнила Ирина. - Они также
подавали заявку через сайт Добро.Ру. Кстати, в лагерь «Самолва» до сих пор
можно подать заявку. Он продлится до 13 сентября сменами по две недели. В
реставрационный лагерь могли поехать только студенты-архитекторы. В
Ленинградской области, к сожалению, не обучают по этому направлению.
Волонтеры-реставраторы
на Карельском перешейке…
В этом году волонтеры
работали над концепцией реставрации и приспособления для современного
использования кирх Карельского перешейка. Смена для добровольцев из числа
студентов архитектурного вуза продлилась неделю - с 27 июня до 4 июля.
Организатором летнего
реставрационного лагеря выступило Ленинградское областное отделение ВООПИиК при
поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, а
также профессионального архитектурно-реставрационного сообщества.
Главная цель у областного
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры –
вдохновить будущих реставраторов. И это получилось. Рабочий дневник волонтеров
культуры, размещенный в соцсети, полон положительных эмоций.
Программа была очень
насыщенной: лекции и мастер-классы, экскурсии и круглые столы, а главное –
исследовательские и практические занятия в четырех кирхах Карельского
перешейка. Студенты посетили поселки Мельниково, Севастьяново, Ромашки и город
Приозерск - именно там располагались объекты культурного наследия, с которыми
им предстояло познакомиться, а подход к ним нужен особый: главное – не
навредить. Уже на третий день совместно с кафедрой геодезии и картографии
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
волонтеры разбирались на практике с фотограмметрией и лазерным сканированием.
Например, они узнали, как выполнить исследования с помощью этих методов или
провести геодезические работы. Состояние объектов разное, но этим они и
интересны реставраторам.
В кирхе Кякисалми в
городе Приозерске студенты знакомились с технологиями удаления граффити, сажи и
копоти, биологических поражений с поверхности из натурального камня.
В крепости Корела
исследовали причины наиболее острых проблем - появление грибка, деструкции
штукатурного слоя, обрушения крепостной стены и обсуждали возможные варианты их
решений.
В Севастьяново
познакомились с кирхой Святого Иоанна и ее настоятелем отцом Виктором, который
несколько лет занимается ее сохранением и благоустройством окружающей
территории. После чего обсудили студенческие проекты. Во второй половине дня
рассуждали об исторических оконных и дверных заполнениях, их видах, реставрации
и замене на объектах культурного наследия. В завершении вечера встретили закат
на самой высокой видовой площадке в округе.
В Мельниково волонтеры
осмотрели Ряйсяльскую кирху, а потом поехали в Озерское, чтобы восхититься еще
одной жемчужиной – величественной белой кирхой прихода Вуоксенранта.
К идее исследовать именно
лютеранские культовые сооружения подтолкнул проект прошлого года. Студенты
изучали поселок Токсово - территории, прилегающие к кирхе Святых Апостолов
Петра и Павла. В итоге разработали профессиональный эскизный проект реновации
здания. Появилась надежда, что токсовскую кирху ждет реставрация и
благоустройство территории. А теперь, возможно, и еще четыре кирхи.
Незабываемы оказались
встречи-беседы с председателем комитета по сохранению культурного наследия
Владимиром Цоем, технологом-реставратором Сергеем Тучинским, конструктором
Евгением Шабловским, директором Парка Монрепо Александром Смирновым,
архитекторами-реставраторами Марией Рядовой и Максимом Филиповичем.
Смена длилась всего
неделю, но организаторы уверены: этого вполне достаточно, чтобы обогатить
знания, лучше сориентироваться в профессии и узнать новые грани реставрационной
сферы.
- За эту неделю я узнала
больше практических моментов, чем за четыре годы обучения, - поделилась в
соцсетях студентка Владислава.
В сентябре, после
обработки материалов, будут подведены итоги смены.
…и
в Гатчинском районе
В июле волонтеры культуры
- ученики школы волонтеров наследия и студенты ГАСУ – побывали в усадьбе
Демидова в поселке Тайцы Гатчинского района. Под контролем специалистов они
провели расчистку, фотофиксацию и обмеры деревянных балясин парапета, перенесли
их внутрь здания и складировали на расчищенную площадку. Затем выполнили обмер
и фотофиксацию деревянной криволинейной двери, ведущей на бельведер, а также
провели уборку территории перед усадьбой.
Мероприятие подготовлено
областным отделением ВООПиК и Санкт-Петербургским отделением Совета по охране
памятников и достопримечательных мест при поддержке областного комитета по
сохранению культурного наследия и «Паркового агентства».
Конечно же, в программе
мероприятия было и знакомство с историей места. Представители общественной
организации «Александровское собрание» провели увлекательную экскурсию по
территории усадьбы. Плодотворный труд, личный вклад в сохранение знаменитой
усадьбы Демидовых, общение с интересными людьми оставили яркие впечатления.
Стать
волонтером культуры - просто
- Существует единая база
для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности – сайт DOBRO.RU, где
можно найти мероприятие, на котором нужна помощь волонтеров. На этом сайте
можно завести электронную волонтерскую книжку, пройти обучение, почитать
новости, увидеть каталог конкурсов, - объяснила региональный координатор Ирина
Булычева.
Ее контактный телефон +7
(911) 770-39-52. Адрес регионального сообщества: г. Гатчина, ул. Достоевского,
2, Dobro.kultura47@gmail.com.
Информация Регионального
сообщества общественного движения «Волонтеры культуры» размещена на официальном
сайте: https://волонтеры-культуры.рф и в группе ВКонтакте: «Волонтеры культуры.
Ленинградская область».
Ирина
Булычева, региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры»:
- Я живу в Гатчине, мне
23 года. Первое образование получила по направлению искусствоведение, второе -
в сфере менеджмента социально-культурной деятельности. В школьные и
студенческие годы была волонтером в Гатчинском дворце-музее и музеях
Санкт-Петербурга. Мне всегда было интересно принимать участие в культурных
мероприятиях, помогать в их организации и быть в центре событий. Тогда я
приобрела бесценный опыт, который помогает в моей настоящей деятельности.
Когда в ГДМ мы решили
открыть новое направление в добровольчестве, я прошла отбор Ассоциации
волонтерских центров и стала официальным представителем общественного движения
«Волонтеры культуры» в Ленинградской области. Добровольческая деятельность в
сфере культуры открыла для меня новые возможности для развития,
профессионального и личностного роста.
#БудьДобр
#ГатчинскаяПравда