Настоящий железнодорожник – надёжный, как сама железная дорога

Гатчинская дистанция пути охватывает более 560 км развернутой длины от станции Гатчина-Варшавская до станции Лямцево в Псковской области, от станции Гатчина-Товарная до станции Волосово, еще одно направление – Луга-Батецкая. В зону обслуживания предприятия входит 14 охраняемых железнодорожных переездов и 56 неохраняемых. В дистанции пути трудятся 317 работников, которые занимаются текущим содержанием объектов путевого хозяйства.

По словам Алексея Танаева, чтобы работать на путях, необходимо быть нацеленным на результат, здесь нельзя не доделать. Уйти, не докрутив гайку, – это преступление, которое может привести к трагедии.

Любая работа на пути всегда спланирована заранее: какие инструменты, материалы и техника нужны, сколько времени займет та или иная операция. А раз всё продумано, бригада, приходя на объект, производит необходимый ремонт или профилактические работы качественно и оперативно. Такая организация обусловлена работой «под поездами», то есть поезда не должны останавливаться, и путейцы должны успеть сделать свою работу в выделенное им время.

- Когда нам дают «окно», счет идет на минуты, весь технологический процесс просчитан заранее, и все работы должны быть закончены вовремя, а следующие поезда идут четко по расписанию и ни минутой позже, мы не можем их задерживать. После окончания работ при проходе поезда по фронту ремонта пути безопасность движения и плавность хода обеспечены в полном объеме, и работники отходят на безопасное расстояние. Поэтому наша работа зачастую не заметна в отличие, например, от работы по замене асфальта, - сказал Алексей Танаев.

В целом, техническое состояние путей на сегодняшний день позволяет обеспечить полную безопасность как пассажиров, так и перевозимых грузов.

Компания «РЖД» идет по пути инновации и внедрения машинизированного способа работы. В последнее время активно применяется техника для выполнения различных видов работ, которая позволяет облегчить ручной труд и намного сократить время ремонта. Так, весной текущего года железнодорожники меняли около 10 км рельсов с помощью двух тракторов: один двигался по рельсам и снимал их за собой, а второй – перед собой укладывал новые. Это позволило снизить трудозатраты монтеров пути и увеличить производительность труда.

- Но мы никогда не откажемся от ручного труда, так как никакая техника не может справиться с маленькими элементами, такими как гайки, подкладки и амортизаторы. Тонкая работа всегда останется ручной, ювелирной, - сказал Алексей Танаев.

Что касается железнодорожных переездов, то у Гатчинской дистанции пути есть все для их содержания в нормальном состоянии, чем сотрудники и занимаются. Действительно, многострадальный переезд у Балтийского вокзала уже не вызывает у жителей такого количества вопросов, как раньше.

Мы ездим в электричках, поездах и не замечаем, что наш комфорт обеспечивают люди, которые ежедневно обслуживают железнодорожный путь и все путевое хозяйство. Их заслуги всегда отмечают наградами. Так, дорожный мастер станции Гатчина-Товарная-Балтийская Андрей Кабошин, начальник эксплуатационного участка от станции Строганово до станции Толмачево Алексей Голубев, бригадир станции Сиверская Владимир Баев были удостоены Благодарностей Министра транспорта РФ, начальник эксплуатационного участка от станции Волосово до станции Войсковицы Сергей Сападо получил Благодарность генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Почетный знак «За труд и верность» вручили дорожному мастеру Ивану Григорьеву, награду «За безупречный труд на железнодорожном транспорте, 30 лет» получил специалист по управлению персоналом Андрей Лелеш.

- Владимир Баев стал наставником для многих сотрудников Гатчинской дистанции пути, в том числе и для меня. Помогал, обучал, направлял, за что я ему очень благодарен. Владимир Викторович – настоящий профессионал своего дела, обладает большой силой духа, невероятным спокойствием и требовательностью. Ему можно поручить любую задачу, которая однозначно будет выполнена на 100 %, - отметил Алексей Танаев.

Гатчинская дистанция пути, продолжая традиции, активно работает с молодежью. Молодой сотрудник Роман Раков был председателем Комитета по молодежной политике Октябрьской железной дороги, сам Алексей Танаев – председателем Совета молодых сотрудников Октябрьской дирекции инфраструктуры. Сегодня Гатчинская дистанция пути при взаимодействии с комитетом образования Гатчинского района реализует пилотный проект по организации системы сквозного наставничества молодежи. Среди учащихся старших классов проводятся профориентационные встречи, в ходе которых сотрудники Гатчинской дистанции пути рассказывают о работе предприятия, поступлении в Университет путей сообщения императора Александра I. Целевое направление гарантирует будущим железнодорожникам не только трудоустройство, стипендию на время обучения, но и успешную адаптацию в отрасли.

В преддверии профессионального праздника Алексей Танаев пожелал своим коллегам сил и здоровья.

- Железнодорожник – это призвание, случайных людей в этой профессии нет. Здесь работают люди, проверенные временем, трудом, результатами. Нам посчастливилось работать друг с другом. Каждый железнодорожник – надежный человек, как сама железная дорога, - сказал Алексей Васильевич.



