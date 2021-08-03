Гатчинская биржа труда: полная модернизация

Здесь уже закончен ремонт и оснащение здания современными техническими средствами, созданы информационные цифровые зоны, предусмотрено разделение потоков посетителей, организована доступная среда для маломобильных групп населения. Проведено брендирование в едином федеральном стиле кадрового центра «Работа России».

Следующий этап модернизации – переобучение сотрудников. До конца года специалисты Гатчинского филиала пройдут курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по формированию эффективной системы взаимодействия с работодателями и гражданами. Итогом обучения станет создание службы карьерных консультантов, которые помогут заявителю найти оптимальный путь его профессионального развития, раскрыть трудовой потенциал и построить успешную карьеру.

«В прошлом году служба занятости Ленинградской области начала оказывать комплексные услуги по принципу жизненных ситуаций для соискателей и бизнес-ситуаций для организаций. Например, запущены в работу комплексы услуг для клиентов, которые не обладают умениями и навыками, необходимыми работодателям, и для тех, кто освободился из мест лишения свободы. Для работодателей появились комплексы услуг для набора персонала при реализации инвестиционного проекта или переобучения работников при модернизации производства. Эти услуги доступны не только в Гатчине – обратиться за помощью можно в любой филиал Биржи труда Ленинградской области», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.

Переоснащение службы занятости ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», эта работа запланирована до конца 2023 года. Центры занятости станут государственными кадровыми агентствами, работающими в соответствии с принципом бережливого производства, предполагающим минимум бюрократических проволочек и максимальное внимание к работодателям и соискателям. Большинство услуг центров занятости будут предоставляться в электронном виде.