Мошенники из «дома терпимости»

Мошенники из «дома терпимости»

Молодой человек из Гатчины пострадал от мошенников: вместо услуг проститутки он получил сплошной материальный ущерб.

Рубрики : Криминал     03 Aug 2021

В ночь на 2-е августа в гатчинскую полицию обратился 18-летний житель Мариенбурга, которого цинично обманули. Вечером на одном из гатчинских сайтов он нашел объявление женщины с пониженной социальной ответственностью по имени Кристина. Позвонил по указанному телефону, договорился о встрече на ул. Радищева и перевел предоплату через мобильный банк в сумме 5700 рублей. Однако через некоторое время с Кристининого номера ему позвонил мужчина и потребовал доплатить 8000 р. Что молодой человек и сделал. А обещанные услуги так и не были оказаны. Обманутый клиент пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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