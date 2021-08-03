Мошенники из «дома терпимости»

В ночь на 2-е августа в гатчинскую полицию обратился
18-летний житель Мариенбурга, которого цинично обманули. Вечером на одном из
гатчинских сайтов он нашел объявление женщины с пониженной социальной
ответственностью по имени Кристина. Позвонил по указанному телефону,
договорился о встрече на ул. Радищева и перевел предоплату через мобильный банк
в сумме 5700 рублей. Однако через некоторое время с Кристининого номера ему
позвонил мужчина и потребовал доплатить 8000 р. Что молодой человек и сделал. А
обещанные услуги так и не были оказаны. Обманутый клиент пошел в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».