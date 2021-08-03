Мошенники из «дома терпимости»

В ночь на 2-е августа в гатчинскую полицию обратился 18-летний житель Мариенбурга, которого цинично обманули. Вечером на одном из гатчинских сайтов он нашел объявление женщины с пониженной социальной ответственностью по имени Кристина. Позвонил по указанному телефону, договорился о встрече на ул. Радищева и перевел предоплату через мобильный банк в сумме 5700 рублей. Однако через некоторое время с Кристининого номера ему позвонил мужчина и потребовал доплатить 8000 р. Что молодой человек и сделал. А обещанные услуги так и не были оказаны. Обманутый клиент пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».