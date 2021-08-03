Открыт прием заявок для участия в Чемпионате DigitalSkills 2021

«Чемпионат DigitalSkills — мероприятие, которое
помогает подготовить специалистов с актуальными цифровыми компетенциями. Он
проводится уже в третий раз. Ожидаем, что в этом году в нем примут участие
более 250 конкурсантов. С момента первого проведения чемпионата цифровая среда
заметно изменилась, технологии шагнули вперед, поэтому в этот год – Год науки и
технологий — мы ждем от участников особенных результатов», — сказал Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Традиционно организаторами чемпионата выступают
Минцифры России вместе с правительством Татарстана и АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Предыдущие соревнования
проводились в 2017 и 2018 годах.
«При благоприятной эпидемиологической обстановке
также запланировано посещение школьниками старших классов и студентами площадки
“Казань Экспо”, где пройдет чемпионат. Для 10 тысяч ребят проведут экскурсии и
профориентационные мероприятия. На интерактивных стендах они смогут более
подробно узнать про цифровизацию экономики и попробовать себя в ИТ-профессиях.
Надеюсь, что часть из них в будущем решат связать свою трудовую деятельность
именно с этой сферой», — добавил вице-премьер.
Конкурсная программа включает в себя блоки основных
компетенций, презентационных, выставочных, а также впервые будет представлен
блок Future Skills Team Challenge. В зависимости от выбранной компетенции
участвовать могут самостоятельные конкурсанты или команды.
Чемпионат призван решить ряд ключевых задач по
разработке и актуализации цифровых компетенций, развитию образовательных
программ и массовой профориентации в цифровые профессии.
«Подготовка кадров для цифровой экономики страны
сегодня является одной из приоритетных задач. В мире происходят масштабные
цифровые трансформации во всех отраслях, и нам необходимо своевременно отвечать
на новые вызовы системы подготовки кадров. DigitalSkills пройдет в нашей
республике в третий раз. Чемпионат даст импульс развитию кадрового потенциала
для цифровизации экономики Татарстана: развитию инфраструктуры образования и
внедрению эффективных инструментов подготовки кадров», — отмечает Президент
Татарстана Рустам Минниханов.
Значительную часть компетенций чемпионата составит
блок Future Skills. К нему относятся компетенции на базе новых технологий и
кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей
под влиянием цифровых технологий, например, «Квантовые технологии»,
«Кибербезопасность», «Машинное обучение и большие данные», «Цифровое
земледелие» и др.
«Процесс диджитализации всех отраслей промышленности
идет все быстрее, компетенции трансформируются, требования к специалистам
повышаются. Цифровые навыки становятся необходимыми в любом секторе экономики и
в любой профессии: от кондитера до кабельщика. На чемпионатах DigitalSkills
конкурсные задания подразумевают разработку реальных цифровых решений, которые
любое предприятие может внедрить в тот или иной процесс. Наши призеры являются
не просто победителями, но и разработчиками, реализаторами конкретных задач для
бизнеса», — уточнил генеральный директор АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
В этом году чемпионат пройдет в рамках
международного форума Kazan Digital Week 2021, который ежегодно объединяет разработчиков
и пользователей цифровых решений.
Заявки на участие принимаются до 6 августа 2021
года. Стать участником и подробно ознакомиться с условиями можно на сайте
DigitalSkills 2021.
Чемпионат проводится во исполнение п.4(а) перечня
поручений Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № ПР-2582.