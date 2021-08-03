Приозерск - столица городошного спорта Ленинградской области

Спорт высших достижений в Ленинградской области в приоритете. История успеха федерации городошного спорта в Приозерском районе.

Рубрики : Спорт     03 Aug 2021
Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».
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