Градостроительная коррекция ограничила объемы обращения с отходами под Гатчиной

Из проекта схемы территориального планирования в
области обращения с отходами исключили площадку в Пудомягском поселении
Гатчинского района. За землями, находящимися в частной собственности, остается промышленное назначение, однако
строительство крупного объекта регионального уровня для приема и размещения
большого объема отходов без сортировки или переработки после данного решения
исключено.
Исключенный участок граничит с промзоной, но
находится на расстоянии чуть более 1 км от ближайшего садоводства. Ранее глава
региона Александр Дрозденко подчеркнул: несмотря на законодательно
рекомендованную полосу отвода в 500 метров и передовые технологии обращения с
отходами, которые будут внедряться на новых мусороперерабатывающих комплексах
региона, в Ленинградской области объекты этого типа будут строить не ближе, чем
в 2 км от населенных пунктов.
По информации комитета по архитектуре и градостроительной
политике, остальные документы, в том числе отраслевые схемы территориального
планирования, в которых был отражен мощный мусороперерабатывающий комплекс,
будут скорректированы в рамках дальнейшего стандартного процедурного ряда,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.