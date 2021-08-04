Градостроительная коррекция ограничила объемы обращения с отходами под Гатчиной

Из проекта схемы территориального планирования в области обращения с отходами исключили площадку в Пудомягском поселении Гатчинского района. За землями, находящимися в частной собственности, остается промышленное назначение, однако строительство крупного объекта регионального уровня для приема и размещения большого объема отходов без сортировки или переработки после данного решения исключено.

Исключенный участок граничит с промзоной, но находится на расстоянии чуть более 1 км от ближайшего садоводства. Ранее глава региона Александр Дрозденко подчеркнул: несмотря на законодательно рекомендованную полосу отвода в 500 метров и передовые технологии обращения с отходами, которые будут внедряться на новых мусороперерабатывающих комплексах региона, в Ленинградской области объекты этого типа будут строить не ближе, чем в 2 км от населенных пунктов.

По информации комитета по архитектуре и градостроительной политике, остальные документы, в том числе отраслевые схемы территориального планирования, в которых был отражен мощный мусороперерабатывающий комплекс, будут скорректированы в рамках дальнейшего стандартного процедурного ряда, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.