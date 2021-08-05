129 тысяч за «спасибо»

31-го июля в полицию обратился 32-летний мужчина, работающий подсобным рабочим. Накануне ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка. Под предлогом зачисления положенных бесплатных бонусов «Спасибо» от банка, она попросила продиктовать ей коды из смс. Молодой человек коды продиктовал, и с его карты списалось 129 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

29-го июля в дежурную часть гатчинской полиции поступило заявление от 45-летней жительницы Гатчины, работающей в управляющей компании. Ей позвонил мужчина и представился младшим (!) менеджером банка. Рассказал, что кто-то пытается взять от ее имени кредит. Для задержания преступников, предотвращения всех операций и сохранения денег необходимо оформить реальный кредит и перевести деньги на сторонний счет.

Мошенники звонили несколько раз с разных номеров телефонов. Действуя по инструкции злоумышленников, дама отправилась в банк, оформила кредит, потом пошла в торговый центр и в салоне связи через кассу совершила перевод денег на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.