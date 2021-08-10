Детский сад №32 отмечает 55-летие!

Детский сад был открыт на территории совхоза «Красная Славянка» в 1966 году и за полувековую историю прошел путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска и повышения качества работы.

За 55 лет многое менялось: детский сад ремонтировали, переименовывали. Сейчас его полное название – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 комбинированного вида», а неофициальное, теплое и душевное – «Цветочная полянка». Некоторое время в здании детского сада располагались: офис ЖКХ, Дом культуры, Администрация Пудомягского сельского поселения. А сейчас - и в этом большая заслуга заведующей Натальи Николаевны Фадеевой - здание полностью принадлежит детскому саду.

Свой юбилей детский сад встречает полностью обновленным.Изменилась территория детского сада, на игровых площадках установлено современное спортивно-игровое оборудование. Красиво отремонтированы и оформлены групповые комнаты. Преобразились музыкальный и спортивный залы. Постоянно пополняется материально-техническая и учебная база, поступает новое оснащение для специализированной работы педагогов.

Каждая групповая комната оснащена наглядным, игровым и демонстрационным материалом, обеспечивающим высокий уровень познавательного развития детей и стимулирующим речевую активность. В группах есть интерактивные доски и панели, интерактивные песочницы и комплексы. Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации познавательных речевых игр и занятий.

Особое внимание уделяется коррекционной работе. В штате есть учитель-дефектолог, педагог-психолог, учителя-логопеды. Благодаря большому количеству специалистов и положительным отзывам об эффективной коррекционной работе родители детей с ограниченными возможностями здоровья стремятся отдать своих малышей именно в этот детский сад. Здесь в специально оборудованных группах, кабинетах и сенсорной комнате ведется работа по познавательному, речевому и эмоциональному развитию детей с особенностями. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы, обмениваются опытом, посещают семинары, учатся на курсах повышения квалификации.

Максимально благоприятные условия созданы для физкультурно-оздоровительной работы – спортивный зал и спортивная площадка, интерактивный скалодром, физкультурные уголки в каждой группе с достаточным количеством спортивного оборудования. Для оздоровления детей используются все природные факторы. Проводится целый ряд оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физминутки, пальчиковые и дыхательные упражнения, физкультурные занятия в зале и на улице, подвижные и спортивные игры. Стало традицией проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья, в которых участвуют дети, сотрудники и родители.

«Цветочная полянка» создает условия для развития у детей эстетического отношения к природе и произведениям искусства, а также возможности для самовыражения в разных видах творчества. В каждой группе есть уголки для художественной, театральной и музыкальной деятельности. Четыре опытных музыкальных руководителя проводят занятия в нарядном музыкальном зале.

Художественно-эстетическое развитие детей организуется на основе комплексного подхода и во взаимодействии с библиотеками и Домами культуры деревни Пудомяги, поселка Лукаши, города Коммунара, творческими коллективами Гатчинского района.

Детский сад №32 постоянно участвует в конкурсах муниципального, областного, регионального и всероссийского значения, награжден многочисленными дипломами, грамотами, сертификатами и благодарственными письмами.

Педагоги и родители воспитанников принимают активное участие в различных акциях. Так, в 2020-2021 учебном году детский сад принял участие в экологической акции «Раздельный сбор». В рамках благотворительной акции «Крышечки доброты» было собрано 10 кг пластиковых крышек. Силами педагогов и родителей было сдано 16 кубометров макулатуры для адресной помощи ребенку со спинально-мышечной атрофией.

«Цветочная полянка» оказывает дополнительные образовательные услуги по программе «Нетрадиционные технологии физического и гармоничного развития дошкольников «Беби-йога» и по программе технической направленности «Лего – страна».

В детском саду сложились свои традиции: наряду с привычными праздниками и развлечениями интересно проходят театрализованные представления и конкурсы. И все это благодаря высокопрофессиональным педагогам, которые под руководством опытного заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе Ларисы Юрьевны Рыцаревой не только грамотно организуют воспитательно-образовательный процесс, но и с удовольствием делятся опытом с коллегами из других учреждений.

Очень показательно, что в детский сад №32 стремятся попасть дети не только Гатчинского района, но и Павловска, Пушкина. Значит, детям здесь хорошо. А это заслуга всего коллектива «Цветочной полянки»!



