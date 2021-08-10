Детский сад №32 отмечает 55-летие!

Детский сад был открыт на
территории совхоза «Красная Славянка» в 1966 году и за полувековую историю
прошел путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска и
повышения качества работы.
За 55 лет многое
менялось: детский сад ремонтировали, переименовывали. Сейчас его полное
название – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №32 комбинированного вида», а неофициальное, теплое и душевное –
«Цветочная полянка». Некоторое время в здании детского сада располагались: офис
ЖКХ, Дом культуры, Администрация Пудомягского сельского поселения. А сейчас - и
в этом большая заслуга заведующей Натальи Николаевны Фадеевой - здание
полностью принадлежит детскому саду.
Свой юбилей детский сад
встречает полностью обновленным.Изменилась территория детского сада, на игровых
площадках установлено современное спортивно-игровое оборудование. Красиво
отремонтированы и оформлены групповые комнаты. Преобразились музыкальный и
спортивный залы. Постоянно пополняется материально-техническая и учебная база,
поступает новое оснащение для специализированной работы педагогов.
Каждая групповая комната
оснащена наглядным, игровым и демонстрационным материалом, обеспечивающим
высокий уровень познавательного развития детей и стимулирующим речевую
активность. В группах есть интерактивные доски и панели, интерактивные
песочницы и комплексы. Накоплен и систематизирован разнообразный практический
материал для организации познавательных речевых игр и занятий.
Особое внимание уделяется
коррекционной работе. В штате есть учитель-дефектолог, педагог-психолог,
учителя-логопеды. Благодаря большому количеству специалистов и положительным
отзывам об эффективной коррекционной работе родители детей с ограниченными
возможностями здоровья стремятся отдать своих малышей именно в этот детский
сад. Здесь в специально оборудованных группах, кабинетах и сенсорной комнате
ведется работа по познавательному, речевому и эмоциональному развитию детей с
особенностями. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов
работы, обмениваются опытом, посещают семинары, учатся на курсах повышения
квалификации.
Максимально благоприятные
условия созданы для физкультурно-оздоровительной работы – спортивный зал и
спортивная площадка, интерактивный скалодром, физкультурные уголки в каждой
группе с достаточным количеством спортивного оборудования. Для оздоровления
детей используются все природные факторы. Проводится целый ряд оздоровительных
мероприятий: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физминутки, пальчиковые
и дыхательные упражнения, физкультурные занятия в зале и на улице, подвижные и
спортивные игры. Стало традицией проведение спортивных праздников, досугов,
дней здоровья, в которых участвуют дети, сотрудники и родители.
«Цветочная полянка»
создает условия для развития у детей эстетического отношения к природе и произведениям
искусства, а также возможности для самовыражения в разных видах творчества. В
каждой группе есть уголки для художественной, театральной и музыкальной
деятельности. Четыре опытных музыкальных руководителя проводят занятия в
нарядном музыкальном зале.
Художественно-эстетическое
развитие детей организуется на основе комплексного подхода и во взаимодействии
с библиотеками и Домами культуры деревни Пудомяги, поселка Лукаши, города
Коммунара, творческими коллективами Гатчинского района.
Детский сад №32 постоянно
участвует в конкурсах муниципального, областного, регионального и
всероссийского значения, награжден многочисленными дипломами, грамотами,
сертификатами и благодарственными письмами.
Педагоги и родители
воспитанников принимают активное участие в различных акциях. Так, в 2020-2021
учебном году детский сад принял участие в экологической акции «Раздельный
сбор». В рамках благотворительной акции «Крышечки доброты» было собрано 10 кг
пластиковых крышек. Силами педагогов и родителей было сдано 16 кубометров
макулатуры для адресной помощи ребенку со спинально-мышечной атрофией.
«Цветочная полянка»
оказывает дополнительные образовательные услуги по программе «Нетрадиционные
технологии физического и гармоничного развития дошкольников «Беби-йога» и по
программе технической направленности «Лего – страна».
В детском саду сложились
свои традиции: наряду с привычными праздниками и развлечениями интересно
проходят театрализованные представления и конкурсы. И все это благодаря
высокопрофессиональным педагогам, которые под руководством опытного заместителя
заведующей по учебно-воспитательной работе Ларисы Юрьевны Рыцаревой не только
грамотно организуют воспитательно-образовательный процесс, но и с удовольствием
делятся опытом с коллегами из других учреждений.
Очень показательно, что в
детский сад №32 стремятся попасть дети не только Гатчинского района, но и
Павловска, Пушкина. Значит, детям здесь хорошо. А это заслуга всего коллектива
«Цветочной полянки»!