Поймали шантажиста

Поймали шантажиста

Гатчинские полицейские изобличили мошенника, шантажировавшего жительницу Гатчины распространением частных видеокадров.

Рубрики : Криминал     10 Aug 2021

26-го июля в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 31-летняя женщина. В социальной сети «ВКонтакте» она познакомилась с мужчиной по имени Виталий. После их приватного общения в Сети ей написал неизвестный гражданин: он потребовал денег, иначе распространит видео интимного характера всем ее друзьям.

Девушка встретилась с Виталием и передала ему 100 тысяч рублей. Взяв деньги, он сказал, что проблема решена. Но сообщения от неизвестного мужчины не прекратились, а деньги Виталий не вернул.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска, работая по горячим следам, 6-го августа задержали в Войсковицах на площади Манина 37-летнего жителя Петербурга Виталия Л. Шантажист полностью изобличен и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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