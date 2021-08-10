Поймали шантажиста

26-го июля в УМВД России по Гатчинскому району
обратилась 31-летняя женщина. В социальной сети «ВКонтакте» она познакомилась с
мужчиной по имени Виталий. После их приватного общения в Сети ей написал
неизвестный гражданин: он потребовал денег, иначе распространит видео интимного
характера всем ее друзьям.
Девушка встретилась с Виталием и передала ему 100
тысяч рублей. Взяв деньги, он сказал, что проблема решена. Но сообщения от
неизвестного мужчины не прекратились, а деньги Виталий не вернул.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска, работая по горячим следам, 6-го августа
задержали в Войсковицах на площади Манина 37-летнего жителя Петербурга Виталия
Л. Шантажист полностью изобличен и проверяется на причастность к аналогичным
преступлениям.