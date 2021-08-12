Отправили преступникам кредитные средства

6-го
августа в гатчинскую полицию обратились двое потерпевших. 30-летнему жителю
Гатчины позвонил неизвестный мужчина с московского номера, представился
сотрудником службы безопасности банка и сказал, что какие-то лица пытаются
взять кредит на его имя. Чтобы это предотвратить, он должен взять 305 тысяч
рублей и переслать всю сумму на номер карты в другой банк.
После
этого молодой человек с помощью приложения в мобильном телефоне оформил сам на
себя кредит на 343 тысячи рублей и перевел 149 тысяч на указанную ему карту.
Потом опомнился и пошел в полицию.
18-летнему
жителю Гатчины позвонила женщина, представилась сотрудницей банковской службы
безопасности и тоже рассказала про кредит. Для предотвращения потерь следовало
перевести на счет банка 60 тысяч рублей. Молодой человек снял со своей карты
деньги и перевел на указанный ему номер счета 43 тысячи рублей.
По
фактам мошенничеств возбуждены уголовное дело.