Павел Щербов в истории отечественной карикатуры

Павлу Щербову — 155 лет

В 2021 году мы отмечаем 155-летие со дня рождения известного русского художника-карикатуриста Павла Щербова, жизнь которого была тесно связана с Гатчиной.

Павел Егорович Щербов родился в Санкт-Петербурге в 1866 году. В 1885 году закончил Петербургскую Академию художеств. После ухода из академии организовал на своей квартире рисовальный кружок «Ревущий стан». Тогда же начал рисовать свои первые карикатуры. Много путешествовал по всему миру — был на Кавказе, в Персии, Турции, Китае, Японии, Африке.

Щербов публиковался в юмористических журналах «Шут», «Лукоморье», «Зритель», участвовал в выставках в Санкт-Петербурге, Москве, других городах. Свои работы он подписывал псевдонимом «Old judge» (Старый судья), который означал сорт любимого Щербовым английского табака. Основной темой его карикатур были люди, жизнь которых он хорошо знал — художники, художественные критики, меценаты.

В 1900 году семья Щербовых переехала в Гатчину, где художник оставался до конца своих дней. В 1911 году Щербовы построили собственный дом на Ольгинской улице (сейчас ул. Чехова). Гатчинцы хорошо знают этот «дом под шляпой», где расположился историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Частыми гостями в доме карикатуриста были М. Горький, А.И. Куприн, Ф.И. Шаляпин.

С 1919 по 1929 годы Щербов работал в Гатчинском дворце как хранитель Арсенальной галереи, Китайской галереи и интерьеров Арсенального каре. Художник умер 7 января 1938 года и был похоронен на Гатчинском кладбище.

Звезда русской карикатуры конца XIX - начала XX века

О том, как Павел Щербов складывался как художник, об истоках и направлениях выбранного им необычного жанра карикатуры рассказала искусствовед из Санкт-Петербурга Евдокия-Аргентина Корбут. Поскольку сведений о детстве и юности художника сохранилось очень мало, она исследовала общий контекст, проведя некоторые исторические параллели относительно круга чтения и общения, других источников знаний, характерных для интеллигентных молодых людей того времени.

- Щербов поставил задачу найти новые графические решения для своих карикатур, и это ему удалось, - отметила Евдокия-Аргентина. - Сатирические работы Щербова можно условно разделить по нескольким направлениям. Среди них — карикатуры на художественную жизнь Петербурга, городские карикатуры, портреты-шаржи, карикатуры-эксперименты, карикатуры на социальную жизнь, плакаты, иллюстрации.

Героями едких карикатур Щербова были Репин и Бенуа, Стасов и Дягилев, княгиня Тенишева и Савва Мамонтов, Шаляпин, Горький, Куприн. Не щадил карикатурист маститых передвижников и новаторов, профессоров Академии художеств и меценатов.

Рисунки Щербова дают уникальную графическую хронику художественной жизни России конца ХIХ – первого двадцатилетия ХХ вв. Одним из первых объектов его карикатур стала непосредственно Академия художеств. В этом плане прославилась одна из его работ «Бал академистов в 1996 году» (1896), в которой он попытался показать, что будет с Академией через сто лет. Ключевой в творчестве Щербова стала знаменитая карикатура «Базар XX века» (1908), которая хранится в Государственной Третьяковской галерее. Эта работа стала своего рода итогом творческого видения Щербовым художественной жизни Петербурга на переломе эпох. На ней изображены более девяноста портретных персонажей, представляющих главные художественные течения своего времени.

Карикатуры Щербова являются выдающимися образцами графического искусства. Им свойственны необычный колорит, изощренность линий, причудливое изображение реальности, в котором карикатура органически сочетается с натурой.

Параллели в истории отечественной карикатуры: XX и XXI века

Некоторые моменты из истории русской карикатуры второй половины XX – начала XXI века раскрыл художник-график, член Союза художников при ЮНЕСКО, мастер шаржа и карикатуры Игорь Шинкар (Гатчина, Санкт-Петербург).

Можно сказать, в этот день в центре «Загвоздка» встретились два мастера карикатуры — Павел Щербов и Игорь Шинкар. Жизнь каждого оказалась тесно связана с Гатчиной, но с разницей ровно в сто лет.

Как и семья Щербовых, семья Игоря Степановича обосновалась в Гатчине в начале века. Только уже XXI-го. Как и Щербовы, они строят свой дом очень необычной архитектуры. И, конечно же, Игорь Шинкар продолжает заниматься своим необычным творчеством, периодически радуя гатчинцев персональными выставками.

На встрече в «Загвоздке» Игорь Шинкар рассказал о своем творческом пути и, как художник, поделился мыслями о том, что могло двигать Щербовым в его творчестве.

- Мне часто задают вопросы, откуда я черпаю свои мысли, почему я так рисую, - говорит Игорь Шинкар. - Представьте себе, карикатурист — это очень серьезный человек, несмотря на то, что у него есть чувство юмора, и он его может передать художественными средствами. Настоящих карикатуристов всегда было немного, это была своего рода каста, куда сложно было войти. Но главное — не это. Карикатура — это всегда взгляд человека, который обязательно стоит немного в стороне. Это поиск ракурса, который никто другой не видит. Это творческая рецензия на то, что происходит в обществе. И действительно, карикатура — это всегда неожиданный взгляд, неожиданный ракурс, который передает суть происходящего.

На выставке в галерее центра «Загвоздка» были представлены графические произведения Игоря Шинкара — шаржи и карикатуры, в том числе — впервые — его самые ранние работы.

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К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит, и о чем говорят на встречах в «Загвоздке», может каждый, заглянув на канал культурного центра «Загвоздка» в YouTube.



