В Коммунаре «растёт» областной центр реабилитации

«В этом году инвестором было принято решение о смене генподрядчика на проекте. Сегодня мы видим, что работа кипит, особенно внутри здания в части монтажа инженерных коммуникаций и монтируемого медицинского оборудования. Рассчитываем, что в следующем году центр будет открыт и начнет прием первых пациентов», – сказал по итогам посещения объекта заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, инвестором выступает ООО «Специальная проектная компания XXI век».

Напомним, пятиэтажное здание Ленинградского областного центра медицинской реабилитации строится на месте бывшей городской больницы на улице Строителей. В центре будет работать стационар на 300 коек, а также амбулаторно-поликлиническое отделение, обеспечивающее прием 250 пациентов в смену. В штате центра будут работать 184 врачей, всего персонал составит 610 человек.

Помимо стационара будет открыт травматологический пункт и лечебно-диагностические кабинеты, отделения лечебно-консультативного приема, лучевой диагностики, гипербарической оксигенации, гидротерапии с бассейном, а также отделение лечебной физкультуры, массажа и механотерапии, рефлексотерапии, нетрадиционных методов реабилитации. Центр и травмпункт будут работать круглосуточно.

В составе отделения лечебно-консультативного приема предусмотрен прием терапевтов и узких специалистов. Также выделен блок амбулаторной хирургии с малой операционной, перевязочной и палатой наблюдения. Таким образом, амбулаторная хирургия «одного дня» будет доступна жителям Коммунара.