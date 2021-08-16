В Коммунаре «растёт» областной центр реабилитации

«В этом году инвестором
было принято решение о смене генподрядчика на проекте. Сегодня мы видим, что
работа кипит, особенно внутри здания в части монтажа инженерных коммуникаций и
монтируемого медицинского оборудования. Рассчитываем, что в следующем году
центр будет открыт и начнет прием первых пациентов», – сказал по итогам
посещения объекта заместитель председателя правительства Ленинградской области
– председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов.
Проект реализуется на
принципах государственно-частного партнерства, инвестором выступает ООО
«Специальная проектная компания XXI век».
Напомним, пятиэтажное
здание Ленинградского областного центра медицинской реабилитации строится на
месте бывшей городской больницы на улице Строителей. В центре будет работать
стационар на 300 коек, а также амбулаторно-поликлиническое отделение,
обеспечивающее прием 250 пациентов в смену. В штате центра будут работать 184
врачей, всего персонал составит 610 человек.
Помимо стационара будет открыт
травматологический пункт и лечебно-диагностические кабинеты, отделения
лечебно-консультативного приема, лучевой диагностики, гипербарической
оксигенации, гидротерапии с бассейном, а также отделение лечебной физкультуры,
массажа и механотерапии, рефлексотерапии, нетрадиционных методов реабилитации.
Центр и травмпункт будут работать круглосуточно.
В составе отделения
лечебно-консультативного приема предусмотрен прием терапевтов и узких
специалистов. Также выделен блок амбулаторной хирургии с малой операционной,
перевязочной и палатой наблюдения. Таким образом, амбулаторная хирургия «одного
дня» будет доступна жителям Коммунара.