Симфонический open-air в «Туутари Парк»

Музыка Прокофьева, рифы электрогитар, баттлы оперных певцов и сочинения современных классиков будут звучать 21 и 22 августа.
21
августа «Вселенная музыки» начнется в 17.00. Зрителей ждет выступление
Вячеслава Бутусова в сопровождении симфонического оркестра. В гала-концерте
примут участие солисты Мариинского театра, «Санктъ-Петербургъ Опера», Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра, детский хор телевидения и радио
Санкт-Петербурга и другие известные музыканты. Первый день фестиваля завершится
в 22.00 салютом.
Музыкальная
программа 22 августа будет посвящена 40-летию Ленинградского рок-клуба и
начнется в 16.00. На сцену выйдут участники Ленинградского рок-клуба:
«Телевизор», «Оле Лукойе» и группа «АукцЫон». Специально для фестиваля
готовятся симфонические версии хитов тех, кто прославил рок-клуб.
Начнётся
вечер с выступления с артистов, которых можно смело назвать первыми звёздами
рока в нашей стране – группы «Цветы» Стаса Намина. Завершит гала-концерт
выступление Владимира Шахрина и Владимира Бегунова (группа «Чайф») с
Симфоническим оркестром Ленинградской области.
Вход
на фестиваль для зрителей бесплатный. Однако в рамках профилактических мер по
недопущению распространения коронавирусной инфекции всем посетителям необходимо
предварительно пройти регистрацию на портале Яндекс.Афиша
https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/festival/dym-nad-vodoi-2021, где нужно
будет подтвердить наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сданного не
позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Посетитель фестиваля должен быть
готов показать на входе регистрацию на фестиваль и предъявить сертификат или
ПЦР-тест.
Фестиваль
«Дым над водой» также будет транслироваться в прямом эфире на портале
Культура.рф 21августа с 17.00 и 22 августа с 16.00, а также в социальных сетях
оркестра и фестиваля: https://vk.com/orchestra47 и https://vk.com/smokeonthewater2021.