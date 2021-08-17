Симфонический open-air в «Туутари Парк»

Музыка Прокофьева, рифы электрогитар, баттлы оперных певцов и сочинения современных классиков будут звучать 21 и 22 августа.

21 августа «Вселенная музыки» начнется в 17.00. Зрителей ждет выступление Вячеслава Бутусова в сопровождении симфонического оркестра. В гала-концерте примут участие солисты Мариинского театра, «Санктъ-Петербургъ Опера», Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и другие известные музыканты. Первый день фестиваля завершится в 22.00 салютом.

Музыкальная программа 22 августа будет посвящена 40-летию Ленинградского рок-клуба и начнется в 16.00. На сцену выйдут участники Ленинградского рок-клуба: «Телевизор», «Оле Лукойе» и группа «АукцЫон». Специально для фестиваля готовятся симфонические версии хитов тех, кто прославил рок-клуб.

Начнётся вечер с выступления с артистов, которых можно смело назвать первыми звёздами рока в нашей стране – группы «Цветы» Стаса Намина. Завершит гала-концерт выступление Владимира Шахрина и Владимира Бегунова (группа «Чайф») с Симфоническим оркестром Ленинградской области.

Вход на фестиваль для зрителей бесплатный. Однако в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции всем посетителям необходимо предварительно пройти регистрацию на портале Яндекс.Афиша https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/festival/dym-nad-vodoi-2021, где нужно будет подтвердить наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Посетитель фестиваля должен быть готов показать на входе регистрацию на фестиваль и предъявить сертификат или ПЦР-тест.

Фестиваль «Дым над водой» также будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.рф 21августа с 17.00 и 22 августа с 16.00, а также в социальных сетях оркестра и фестиваля: https://vk.com/orchestra47 и https://vk.com/smokeonthewater2021.