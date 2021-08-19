Всадники разыграли кубки и медали

Всадники разыграли кубки и медали

В воскресенье, восьмого августа, на базе конно-спортивного комплекса «Всадник» в рамках Открытого первенства Гатчинского района по конному спорту прошел ежегодный турнир, посвященный Дню физкультурника.

Рубрики : Спорт     19 Aug 2021

В нем приняли участие 59 всадников из 14 команд Северо-Западного федерального округа.

Кубок Пудостьского поселения выиграла Анастасия Доманчук, на втором месте – Виктория Саперова (обе – из КСК «Хорс Тревел»), бронзу присудили Савелию Коркину из КК «Рекорд».

Кубок Гатчинского района выиграл мастер спорта международного класса Дмитрий Вощакин из КСК «Шпрингер», на втором месте – Илья Найденышев, третьем место занял Игорь Платонов (оба – из КСК «Всадник»).

Три победных места кубка Законодательного собрания Ленинградской области заняли участники КСК «Всадник», победителем стал Игорь Платонов.

После трех основных маршрутов состоялся турнир на пони и маленьких лошадях для детей и любителей конного спорта.

Турнир прошел при поддержке администрации Гатчинского района, областного парламента и администрации Пудостьского поселения. В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Татьяна Бездетко.

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