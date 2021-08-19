Всадники разыграли кубки и медали

В нем приняли участие 59
всадников из 14 команд Северо-Западного федерального округа.
Кубок Пудостьского
поселения выиграла Анастасия Доманчук, на втором месте – Виктория Саперова (обе
– из КСК «Хорс Тревел»), бронзу присудили Савелию Коркину из КК «Рекорд».
Кубок Гатчинского района
выиграл мастер спорта международного класса Дмитрий Вощакин из КСК «Шпрингер»,
на втором месте – Илья Найденышев, третьем место занял Игорь Платонов (оба – из
КСК «Всадник»).
Три победных места кубка
Законодательного собрания Ленинградской области заняли участники КСК «Всадник»,
победителем стал Игорь Платонов.
После трех основных
маршрутов состоялся турнир на пони и маленьких лошадях для детей и любителей
конного спорта.
Турнир прошел при
поддержке администрации Гатчинского района, областного парламента и
администрации Пудостьского поселения. В церемонии награждения победителей и
призеров приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Коняев и Татьяна Бездетко.