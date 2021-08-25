Гатчинскому педколледжу отремонтируют спортивную площадку

Гатчинскому педколледжу отремонтируют спортивную площадку

Из бюджета Ленинградской области выделены средства на ремонт спортивной площадки Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Смета проекта ремонтных работ получила положительное заключение Леноблгосэкспертизы.

Рубрики : Общество     25 Aug 2021

На площадке общей площадью 5,5 тысяч кв. м будут оборудованы пляжная волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, беговая дорожка. Вся спортивная площадка будет укрыта резиновой крошкой, а на футбольное поле постелен газон. Также проектом предусмотрена установка нового спортивное оборудования. Будет сделан навес и модернизировано освещение.

Напомним, что в настоящее время по программе «Современное образование Ленинградской области» идет строительство общежития для студентов колледжа в непосредственной близости от самого учебного учреждения. Общая площадь 8-этажного здания – 6 255 кв. м, вместимость – 300 мест. Здание примет студентов в будущем году.


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