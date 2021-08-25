Гатчинскому педколледжу отремонтируют спортивную площадку

На площадке общей площадью 5,5 тысяч кв. м будут оборудованы пляжная волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, беговая дорожка. Вся спортивная площадка будет укрыта резиновой крошкой, а на футбольное поле постелен газон. Также проектом предусмотрена установка нового спортивное оборудования. Будет сделан навес и модернизировано освещение.

Напомним, что в настоящее время по программе «Современное образование Ленинградской области» идет строительство общежития для студентов колледжа в непосредственной близости от самого учебного учреждения. Общая площадь 8-этажного здания – 6 255 кв. м, вместимость – 300 мест. Здание примет студентов в будущем году.



