Гатчинскому педколледжу отремонтируют спортивную площадку

На
площадке общей площадью 5,5 тысяч кв. м будут оборудованы пляжная волейбольная
площадка, яма для прыжков в длину, беговая дорожка. Вся спортивная площадка
будет укрыта резиновой крошкой, а на футбольное поле постелен газон. Также проектом
предусмотрена установка нового спортивное оборудования. Будет сделан навес и модернизировано
освещение.
Напомним,
что в настоящее время по программе «Современное образование Ленинградской
области» идет строительство общежития для студентов колледжа в непосредственной
близости от самого учебного учреждения. Общая площадь 8-этажного здания – 6 255
кв. м, вместимость – 300 мест. Здание примет студентов в будущем году.