В Гатчине найден мёртвый младенец, мать - в розыске

Как сообщает информационное издание «Фонтанка.ру», рядом находилась записка, в которой мать ребенка выражала суицидальные намерения.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца без внешних признаков насильственной смерти. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначена судебная экспертиза для выяснения причины и давности наступления смерти.

Личность матери установлена – это 37-летняя жительница Гатчины. Полиция ведет ее розыск. Труп младенца направлен в морг для установления причин смерти. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.