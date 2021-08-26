Гатчина – не Дикий Запад…

22-го
августа в два часа ночи в дежурную часть через службу «02» поступило сообщение:
в Гатчине, в баре на улице Чкалова, получил огнестрельное ранение 40-летний
мужчина. Стреляли из травматического оружия.
Через
четыре минуты на место происшествия прибыли наряды патрульно-постовой службы и
ГИБДД. Полицейские задержали стрелка – 36-летнего жителя Гатчины Виталия М. У
него произошел конфликт с другим посетителем бара, перешедший в драку. В ходе
драки гражданин М. достал травматический пистолет и начал стрелять прямо в
помещении бара. Своему противнику он попал в живот.
Обоих
участников драки и перестрелки забрала «скорая» – на обследование. У раненого
диагностированы сочетанные травмы. В состоянии средней тяжести он помещен на
отделение травматологии. У стрелка – ушибленная рана головы. В
удовлетворительном состоянии он был отпущен из больницы – и передан в руки
полиции. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело.