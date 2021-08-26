Гатчина – не Дикий Запад…

22-го августа в два часа ночи в дежурную часть через службу «02» поступило сообщение: в Гатчине, в баре на улице Чкалова, получил огнестрельное ранение 40-летний мужчина. Стреляли из травматического оружия.

Через четыре минуты на место происшествия прибыли наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД. Полицейские задержали стрелка – 36-летнего жителя Гатчины Виталия М. У него произошел конфликт с другим посетителем бара, перешедший в драку. В ходе драки гражданин М. достал травматический пистолет и начал стрелять прямо в помещении бара. Своему противнику он попал в живот.

Обоих участников драки и перестрелки забрала «скорая» – на обследование. У раненого диагностированы сочетанные травмы. В состоянии средней тяжести он помещен на отделение травматологии. У стрелка – ушибленная рана головы. В удовлетворительном состоянии он был отпущен из больницы – и передан в руки полиции. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело.