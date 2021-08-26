Гатчинские волейболисты за три дня разыграли Кубок

Несмотря
на переменчивую погоду, волейболистам все-таки повезло, и уходящее лето
позволило сразиться на пляжном песке. За три дня на ринге встретились участники
более 60 команд из Гатчины, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
В
результате, в категории мальчиков 2007-2008 г.р. победителями стала пара Егора Таратушко
и Ильи Мельникова, второе место заняли Руслан Хмелинин и Денис Чепкасов. Бронзу
присудили Вове Скорнякову и Герману Орава.
В
группе мальчиков 2009 и младше г.р. лучшими стали Максим Кобзарь и Матвей Дудоладов.
На втором месте - Михаил Половинкин и Никита Трофимик. Третье место заняли Сергей
Желтиков и Кирилл Кулишов.
В
категории «Микст Хард» первое место заняла пара Елизаветы Лукониной и Александра
Моисеева, на втором месте - Анастасия Удалова и Павел Баранов. Третье место
присудили Наталье Кочневой и Петру Коробкину.
В
категории «Микст Медиум» первое место заняла пара Александра Богомолова и Лидии
Новиковой, на втором месте – Валентина Коваленко и Олег Сергиенко, на третье
месте - Ольга Орлова и Дмитрий Козлов.
Среди
мужчин в категории «Хард» лучшими стали Егор Кириллов и Дмитрий Сазонов, второе
место присудили Олегу Кияткину и Александру Богомолову, на третью ступень
пьедестала подняли Александр Кузнецов и Кирилл Постолакий. В категории «Медиум»
отличились Дмитрий Курчев и Николай Мартынюк, второе место заняли Сергей Щербаков
и Андрей Чернец, на третьем месте – Валерий Евграфов и Григорий Рожков.
Среди
женщин в категории «Хард» победителями стали Ксения Зимарская и Ирина Фролова,
второе место заняли Надежда Ульянова и Анастасия Михайлова, на третьем месте – Наталья
Кочнева и Маргарита Югай. В категории «Медиум» первое место присудили Анастасии
Чуприной и Елене Ходченко, второе место заняли Ольга Дегтева и Александра Ткаченко,
на третьем месте Юля Матвеева и Светлана Воложанинова.
В
номинации «Чайники» победителями стали участники команды ХБ, в которую вошли Наталья
Кочнева, Елена Бояринова, Алексей Храмцов, Петр Коробкин. На втором месте –
команда Гатчинской ДЮСШ № 3, которую представляли Мария Обухова, Владислав Варанкин,
Даниил Шустов, Антон Иванов. Третье место заняла команда «Уже не дети»,
участниками которой стали Ксения Вовк, Андрей Кимков, Александр Коваленко,
Фёдор Варгин.