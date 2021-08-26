Гатчинские волейболисты за три дня разыграли Кубок

Несмотря на переменчивую погоду, волейболистам все-таки повезло, и уходящее лето позволило сразиться на пляжном песке. За три дня на ринге встретились участники более 60 команд из Гатчины, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В результате, в категории мальчиков 2007-2008 г.р. победителями стала пара Егора Таратушко и Ильи Мельникова, второе место заняли Руслан Хмелинин и Денис Чепкасов. Бронзу присудили Вове Скорнякову и Герману Орава.

В группе мальчиков 2009 и младше г.р. лучшими стали Максим Кобзарь и Матвей Дудоладов. На втором месте - Михаил Половинкин и Никита Трофимик. Третье место заняли Сергей Желтиков и Кирилл Кулишов.

В категории «Микст Хард» первое место заняла пара Елизаветы Лукониной и Александра Моисеева, на втором месте - Анастасия Удалова и Павел Баранов. Третье место присудили Наталье Кочневой и Петру Коробкину.

В категории «Микст Медиум» первое место заняла пара Александра Богомолова и Лидии Новиковой, на втором месте – Валентина Коваленко и Олег Сергиенко, на третье месте - Ольга Орлова и Дмитрий Козлов.

Среди мужчин в категории «Хард» лучшими стали Егор Кириллов и Дмитрий Сазонов, второе место присудили Олегу Кияткину и Александру Богомолову, на третью ступень пьедестала подняли Александр Кузнецов и Кирилл Постолакий. В категории «Медиум» отличились Дмитрий Курчев и Николай Мартынюк, второе место заняли Сергей Щербаков и Андрей Чернец, на третьем месте – Валерий Евграфов и Григорий Рожков.

Среди женщин в категории «Хард» победителями стали Ксения Зимарская и Ирина Фролова, второе место заняли Надежда Ульянова и Анастасия Михайлова, на третьем месте – Наталья Кочнева и Маргарита Югай. В категории «Медиум» первое место присудили Анастасии Чуприной и Елене Ходченко, второе место заняли Ольга Дегтева и Александра Ткаченко, на третьем месте Юля Матвеева и Светлана Воложанинова.

В номинации «Чайники» победителями стали участники команды ХБ, в которую вошли Наталья Кочнева, Елена Бояринова, Алексей Храмцов, Петр Коробкин. На втором месте – команда Гатчинской ДЮСШ № 3, которую представляли Мария Обухова, Владислав Варанкин, Даниил Шустов, Антон Иванов. Третье место заняла команда «Уже не дети», участниками которой стали Ксения Вовк, Андрей Кимков, Александр Коваленко, Фёдор Варгин.