Гатчинский футболист вошел в состав «Зенита»

Всего десять футболистов «Зенита» U-16, выступающих в сезоне-2021/22 в ЮФЛ-2, подписали первые профессиональные контракты. Церемонию подписания контрактов во вторник, 24 августа, провел генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

В ходе встречи с напутственными словами к юным футболистам вместе с Александром Медведевым обратился директор Академии Анатолий Давыдов. Они пожелали спортсменам достойной игры, большого количества побед и крепкого здоровья.

Напомним, команда «Зенита» U-16 (2005 г.р.) под руководством Константина Коноплёва в предыдущем сезоне в третий раз выиграла золотые медали Первенства России, а в сезоне-2021/22 дебютировала в ЮФЛ.

Фото: https://fc-zenit.ru/