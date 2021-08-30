Гатчинский футболист вошел в состав «Зенита»

Всего десять футболистов «Зенита» U-16,
выступающих в сезоне-2021/22 в ЮФЛ-2, подписали первые профессиональные
контракты. Церемонию подписания контрактов во вторник, 24 августа, провел
генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.
В ходе встречи с напутственными словами к
юным футболистам вместе с Александром Медведевым обратился директор Академии
Анатолий Давыдов. Они пожелали спортсменам достойной игры, большого количества
побед и крепкого здоровья.
Напомним, команда «Зенита» U-16 (2005
г.р.) под руководством Константина Коноплёва в предыдущем сезоне в третий раз
выиграла золотые медали Первенства России, а в сезоне-2021/22 дебютировала в
ЮФЛ.
Фото:
https://fc-zenit.ru/