Школа №4 переехала

Старейшая школа города – Гатчинская школа №4 приступила к реновации и начала новый учебный год в двух других зданиях. Начальную школу приняла бывшая школа №36, средние и старшие классы приступили к учебе в здании школы №11.

На праздничной линейке нарядных учеников с традиционными букетами и огромными бантиками встречали почетные гости.

Словами напутствия линейку открыла директор школы Нина Васильевна Жумаева.

- У нас начинается необыкновенный учебный год. Мы не в стенах родной школы, мы в совершенно других условиях, но мы со всем справимся. И все у нас будет хорошо, потому что и школа №11, и центр дополнительного образования (бывшая школа №36) встретили очень радушно и учителей, и учеников, - сказала Нина Васильевна.

Вместе с ней в добрый путь по дороге знаний ребят отправляли глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Андреевич Филоненко, почетный гражданин города Гатчины, выпускник школы №4 Юрий Иванович Назаров, ветеран педагогического труда Ирина Ивановна Моисеева и еще десятки уважаемых учителей и выпускников школы.

В первый день осени солнце подарило всем удивительно теплый и радостный день. Школьный двор был полон. Родители волновались не меньше учеников и старательно вели фотолетопись Дня знаний. Одиннадцатиклассники пели и читали стихи, забавные первоклассники обещали прилежно учиться, а в конце праздника прозвенел символический первый звонок.

Татьяна Можаева