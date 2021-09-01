Школа №4 переехала

Старейшая
школа города – Гатчинская школа №4 приступила к реновации и начала новый
учебный год в двух других зданиях. Начальную школу приняла бывшая школа №36,
средние и старшие классы приступили к учебе в здании школы №11.
На
праздничной линейке нарядных учеников с традиционными букетами и огромными
бантиками встречали почетные гости.
Словами
напутствия линейку открыла директор школы Нина Васильевна Жумаева.
- У
нас начинается необыкновенный учебный год. Мы не в стенах родной школы, мы в
совершенно других условиях, но мы со всем справимся. И все у нас будет хорошо,
потому что и школа №11, и центр дополнительного образования (бывшая школа №36)
встретили очень радушно и учителей, и учеников, - сказала Нина Васильевна.
Вместе
с ней в добрый путь по дороге знаний ребят отправляли глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Андреевич Филоненко, почетный гражданин города Гатчины,
выпускник школы №4 Юрий Иванович Назаров, ветеран педагогического труда Ирина
Ивановна Моисеева и еще десятки уважаемых учителей и выпускников школы.
В
первый день осени солнце подарило всем удивительно теплый и радостный день.
Школьный двор был полон. Родители волновались не меньше учеников и старательно
вели фотолетопись Дня знаний. Одиннадцатиклассники пели и читали стихи,
забавные первоклассники обещали прилежно учиться, а в конце праздника прозвенел
символический первый звонок.
Татьяна
Можаева