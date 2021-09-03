Скейтпарк в Песчанке – место притяжения молодых спортсменов

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.
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Спортивные объекты Ленинградской области в приоритете. Крупнейший молодежно-спортивный кластер в регионе и его роль в развитии современных видов спорта.
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