Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает прогуляться по «Аллее времен»

В
этом путешествии во времени гостей будут сопровождать обитатели и гости парка,
бывавшие здесь на стыке XVIII и XIX веков. Они разделят с участниками фестиваля
богатство культурного наследия своего времени и подарят несколько бесценных
уроков.
Во
время театрализованной экскурсионной программы гости познакомятся с историей
усадьбы, узнают правила этикета, станут мастерами поклонов, реверансов и
обращения с веером, сумеют танцевать, как подобает дворянину Петербургской
губернии.
Подкрепившись
иван-чаем, можно отправится на конные прогулки верхом и в карете, научиться
стрелять из лука и играть в различные игры, освоить искусство фехтования,
насладиться выступлениями артистов оригинального жанра.
Участие
в полуторачасовой программе бесплатное. Для формирования групп требуется
обязательная регистрация - выбирайте удобное для себя время: https://parkovoe-agentstvo-lening.timepad.ru/event/1735472/
Для
комфорта гостей фестиваля будет организовано бесплатное движение автобусов от
жд/авто станции «Тайцы» и от здания администрации. Расписание движения
автобусов жд/автостанция - здание администрации - дворцово-парковый ансамбль
усадьбы Демидовых "Тайцы": 12.30, 13.00, 13.30, 14:30, 15:00, 15:30,
16:30.
Движение
автобусов в обратном направлении будет осуществляться по мере наполнения
автобусов.
Организаторы
просят не опаздывать, театрализованные экскурсионные прогулки начинаются строго
по времени. Опоздание может означать замену участников.