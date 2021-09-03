Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает прогуляться по «Аллее времен»

В этом путешествии во времени гостей будут сопровождать обитатели и гости парка, бывавшие здесь на стыке XVIII и XIX веков. Они разделят с участниками фестиваля богатство культурного наследия своего времени и подарят несколько бесценных уроков.

Во время театрализованной экскурсионной программы гости познакомятся с историей усадьбы, узнают правила этикета, станут мастерами поклонов, реверансов и обращения с веером, сумеют танцевать, как подобает дворянину Петербургской губернии.

Подкрепившись иван-чаем, можно отправится на конные прогулки верхом и в карете, научиться стрелять из лука и играть в различные игры, освоить искусство фехтования, насладиться выступлениями артистов оригинального жанра.

Участие в полуторачасовой программе бесплатное. Для формирования групп требуется обязательная регистрация - выбирайте удобное для себя время: https://parkovoe-agentstvo-lening.timepad.ru/event/1735472/

Для комфорта гостей фестиваля будет организовано бесплатное движение автобусов от жд/авто станции «Тайцы» и от здания администрации. Расписание движения автобусов жд/автостанция - здание администрации - дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых "Тайцы": 12.30, 13.00, 13.30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30.

Движение автобусов в обратном направлении будет осуществляться по мере наполнения автобусов.

Организаторы просят не опаздывать, театрализованные экскурсионные прогулки начинаются строго по времени. Опоздание может означать замену участников.