Большой дом для всех спортсменов Всеволожского района

Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ООО
«Медиа Группа «Наш Город».
Спортивные объекты Ленинградской области в приоритете. История развития и знакомство с инфраструктурой «Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва».
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ООО
«Медиа Группа «Наш Город».
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