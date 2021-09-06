Большой дом для всех спортсменов Всеволожского района

Спортивные объекты Ленинградской области в приоритете. История развития и знакомство с инфраструктурой «Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва».

Рубрики : Спорт     06 Sep 2021

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».


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