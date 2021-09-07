Данил Морозов получил медальон на нацфинале WorldSkills Russia

Данил Морозов вошел в состав команды Ленинградской области, которая представляла наш регион на национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2021» (WorldSkills Russia). Масштабные соревнования проходили с 25 по 29 августа в городе Уфе Республики Башкортостан.

Всего юные ленинградцы завоевали одну золотую, одну серебряную, две бронзовые медали и три медальона за профессионализм. Также участники конкурса завоевали два медальона на отборочных соревнованиях.

Золотую медаль принес команде Вячеслав Бойков в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ – юниоры» из Кировского Центра информационных технологий. Серебро взял Владимир Никитин из Сосновоборского политехнического колледжа в компетенции «Электромонтаж». Бронза в компетенции «Флористика» – у Елизаветы Федотовой из Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, а также в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» у Александра Шершнева и Мирославы Навроцкой из Подпорожского Политехнического техникума.

Помимо Данилы Морозова медальоны за профессионализм получили Эрика Березина, Алексей Лебедев, Роман Мирошкин и Александра Лосева.

Данил Морозов отличился в компетенции «Инженерный дизайн CAD» в категории юниоры (14-16). Его подготовкой к соревнованиям занималась заместитель директора Гатчинской школы № 9 по дополнительному образованию, старший региональный эксперт компетенции «Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата ЮниорПрофи, педагог дополнительного образования ИМЦ Гатчинского района Светлана Кучер.

Заместитель Информационно-методического центра Ольга Мажарцева, которая сопровождала ленинградскую команду на национальный финал, рассказала, что мероприятие получилось по-настоящему масштабным, помимо основной программы для всех участников были организованы экскурсии и другой досуг. Сами соревнования проходили в конгресс-холле «Торатау» - практически на свежем воздухе, за конкурсантами наблюдали не только эксперты и члены жюри, но обычные прохожие - благодаря определенной конструкции здания.

Что касается выступления Данилы Морозова, то в ИМЦ Гатчинского района по-настоящему гордятся его успехами и достижениями.

- Данил уже неоднократно принимал участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia, но в финал попал впервые. Компетенция «Инженерный дизайн CAD» необычна тем, что в ней принимают участие ребята, начиная с 10 лет, и уже в этом возрасте в рамках чемпионата они наблюдают за старшими товарищами и видят, куда можно расти, - отметила Ольга Мажарцева.

В следующем году ИМЦ Гатчинского района планирует расширять свое присутствие на соревнованиях WorldSkills Russia и заявлять участников еще на одну компетенцию – «Изготовление прототипов».

Напомним, WorldSkills Russia являются самыми масштабными в России соревнованиями профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».



