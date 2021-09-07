Данил Морозов получил медальон на нацфинале WorldSkills Russia

Данил Морозов вошел в
состав команды Ленинградской области, которая представляла наш регион на
национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2021» (WorldSkills Russia).
Масштабные соревнования проходили с 25 по 29 августа в городе Уфе Республики
Башкортостан.
Всего юные ленинградцы
завоевали одну золотую, одну серебряную, две бронзовые медали и три медальона
за профессионализм. Также участники конкурса завоевали два медальона на
отборочных соревнованиях.
Золотую медаль принес
команде Вячеслав Бойков в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ –
юниоры» из Кировского Центра информационных технологий. Серебро взял Владимир
Никитин из Сосновоборского политехнического колледжа в компетенции
«Электромонтаж». Бронза в компетенции «Флористика» – у Елизаветы Федотовой из
Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, а также в
компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» у
Александра Шершнева и Мирославы Навроцкой из Подпорожского Политехнического
техникума.
Помимо Данилы Морозова
медальоны за профессионализм получили Эрика Березина, Алексей Лебедев, Роман
Мирошкин и Александра Лосева.
Данил Морозов отличился в
компетенции «Инженерный дизайн CAD» в категории юниоры (14-16). Его подготовкой
к соревнованиям занималась заместитель директора Гатчинской школы № 9 по
дополнительному образованию, старший региональный эксперт компетенции
«Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата ЮниорПрофи, педагог
дополнительного образования ИМЦ Гатчинского района Светлана Кучер.
Заместитель
Информационно-методического центра Ольга Мажарцева, которая сопровождала
ленинградскую команду на национальный финал, рассказала, что мероприятие
получилось по-настоящему масштабным, помимо основной программы для всех
участников были организованы экскурсии и другой досуг. Сами соревнования
проходили в конгресс-холле «Торатау» - практически на свежем воздухе, за
конкурсантами наблюдали не только эксперты и члены жюри, но обычные прохожие -
благодаря определенной конструкции здания.
Что касается выступления
Данилы Морозова, то в ИМЦ Гатчинского района по-настоящему гордятся его
успехами и достижениями.
- Данил уже неоднократно
принимал участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia, но в финал
попал впервые. Компетенция «Инженерный дизайн CAD» необычна тем, что в ней
принимают участие ребята, начиная с 10 лет, и уже в этом возрасте в рамках чемпионата
они наблюдают за старшими товарищами и видят, куда можно расти, - отметила
Ольга Мажарцева.
В следующем году ИМЦ
Гатчинского района планирует расширять свое присутствие на соревнованиях
WorldSkills Russia и заявлять участников еще на одну компетенцию –
«Изготовление прототипов».
Напомним, WorldSkills
Russia являются самыми масштабными в России соревнованиями профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших
профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и
школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект
«Образование».