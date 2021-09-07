Скейтпарк в Песчанке – место притяжения молодых спортсменов

Спортивные объекты Ленинградской области в приоритете. Крупнейший молодежно-спортивный кластер в регионе и его роль в развитии современных видов спорта. Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области. Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

Рубрики : Спорт     07 Sep 2021


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