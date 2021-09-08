В Гатчине воспитали почти полторы тысячи олимпийцев

Данные соревнования уже давно завоевали любовь юных легкоатлетов и их родителей за неимоверную радость и задор, с которыми они проходят. С каждым годом количество участников растет, на этот раз побороться за первые места на пьедестале пришли 1350 бегунов от 1,5 до 12 лет и их многочисленные группы поддержки.

Учитывая высокую популярность соревнования, в его юбилейном формате было решено увеличить число призёров. В этот раз на главной сцене праздника чествовали в каждой группе по 10 детей, показавших лучшие результаты.

Уже после проведения соревнований в официальной группе районного спорткомитета появилось большое количество отзывов от родителей бегунов с благодарностями за проведение «Воспитаем Олимпийцев».

«Спасибо всем, это действительно был праздник спорта, детского смеха, побед наших детей, братьев и сестер, внуков, племянников. Вчера бежали мои племянники: Алина, Дмитрий, Диана. Преодолев свои 30, 60 метров, они вошли в спорт – любительский или профессиональный, время покажет», - было сказано в одном из сообщений.

Кроме этого, в 2021 году впервые в программе соревнований состоялся «Забег Безграничных возможностей» для детей с особенностями в развитии. В нем приняли участие 12 детей, которые с радостью вышли на старт наравне с другими спортсменами и достойно преодолели дистанцию.

- Благодарим родителей участников за пропаганду и развитие физической культуры в семьях и поддержку спортивных инициатив, - сказала главный судья соревнований Наталья Короткова.

Фото Mikka и Albina Hallakas