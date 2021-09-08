В Гатчине воспитали почти полторы тысячи олимпийцев

Данные соревнования уже
давно завоевали любовь юных легкоатлетов и их родителей за неимоверную радость
и задор, с которыми они проходят. С каждым годом количество участников растет,
на этот раз побороться за первые места на пьедестале пришли 1350 бегунов от 1,5
до 12 лет и их многочисленные группы поддержки.
Учитывая высокую
популярность соревнования, в его юбилейном формате было решено увеличить число
призёров. В этот раз на главной сцене праздника чествовали в каждой группе по
10 детей, показавших лучшие результаты.
Уже после проведения
соревнований в официальной группе районного спорткомитета появилось большое
количество отзывов от родителей бегунов с благодарностями за проведение
«Воспитаем Олимпийцев».
«Спасибо всем, это
действительно был праздник спорта, детского смеха, побед наших детей, братьев и
сестер, внуков, племянников. Вчера бежали мои племянники: Алина, Дмитрий,
Диана. Преодолев свои 30, 60 метров, они вошли в спорт – любительский или
профессиональный, время покажет», - было сказано в одном из сообщений.
Кроме этого, в 2021 году
впервые в программе соревнований состоялся «Забег Безграничных возможностей»
для детей с особенностями в развитии. В нем приняли участие 12 детей, которые с
радостью вышли на старт наравне с другими спортсменами и достойно преодолели
дистанцию.
- Благодарим родителей
участников за пропаганду и развитие физической культуры в семьях и поддержку
спортивных инициатив, - сказала главный судья соревнований Наталья Короткова.
Фото Mikka и Albina
Hallakas