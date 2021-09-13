Георгий Петров из Гатчины стал чемпионом Европы

В напряжённом финале против команды Франции россияне вырвали победу со счетом 3-2. Соревнования проходили в Словении. Отметим, что россияне смогли прервать гегемонию датчан, выигрывавших восемь предыдущих чемпионатов. Более того – россияне переиграли их в полуфинале в очной встрече.

«Считаю, что это наша общая победа, много сделала федерация, много работы сделали тренеры на местах. Нам удалось провести несколько подготовительных сборов, слаженная работа всего коллектива, доктора, психолога, руководителя делегации дали результат. Все отработали на сто процентов, а ребята поверили и смогли сотворить эту историческую победу. Спасибо тренерам, которые приезжали помогать на сборы», ― прокомментировал тренер юношеской сборной России Николай Николаенко.

Георгий Петров – ученик Гатчинской школы № 2. Золотая медаль европейского первенства является наивысшим результатом Георгия в его спортивной карьере и очередным отличным показателем успешной работы Федерации бадминтона Ленинградской области во главе с Владимиром Павловичем Русских и всего тренерского состава!