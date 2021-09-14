Молодёжный форум «ГРОМ»

В молодежном форуме «ГРОМ» приняли участие делегации всех поселений Гатчинского района. Два теплых сентябрьских дня были расписаны поминутно, охватывая все сферы молодежной жизни. Здесь были коммуникативные игры, лекции, тренинги от ведущих спикеров Санкт-Петербурга и Москвы, панельная дискуссия с почетными гостями, вечерняя развлекательная программа и море позитивного общения.

Образовательных площадок было пять: «Герои» - для представителей добровольческого движения«; «Хранители» - для участников эко-движения, начинающие экологи и эко-активисты; «Создатели» - для интересующихся развитием нанотехнологий, цифровых технологий и другими разработками ученых; «Голоса» - для начинающих блогеров, администраторов сообществ/страниц в социальных сетях; «Вожди» - для специалистов администраций поселений, курирующих молодежную политику, руководителей молодежных общественных объединений.

На форуме были подняты вопросы экологии, образования, новых технологий. Участники форума, объединившись в команды, искали пути решения проблем и предлагали свои инициативы.

С открытием первого молодежного образовательного форума «ГРОМ» ребят поздравили глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, заместитель главы администрации района Марк Кравчук и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов.

Почетные гости поддержали защиту социальных проектов, разработанных юными гатчинцами во время форума.

Открытый диалог между властью и молодежью Гатчинского района продолжился в формате игры «Где логика?». Команды участников форума формулировали ответы на вопросы викторины вместе со своими наставниками-гостями, состязаясь в точности, аргументированности и скорости принятия решений. Четыре раунда по четыре вопроса в каждом определили сильнейших эрудитов. Выиграла молодежная команда, капитаном которой выступила Людмила Нещадим.

Как отметила Людмила Николаевна, общаясь с участниками форума. она слышала только положительные отзывы. Значит, решение о его проведении было принято правильное.

- В Гатчинском районе сложилась замечательная система молодежной политики, но жизнь сейчас такая динамичная, что нужно быть постоянно в тренде, нужно идти таким жизненным темпом, чтобы не просто успевать, а быть в авангарде всех событий, всех изменений, которые сегодня происходят в обществе, - сказала она, обращаясь к молодежи. - Вы – наш сегодняшний день. Вы – наш завтрашний день. Очень важно, чтобы все ваши инициативы были направлены на созидание, на развитие. Сегодня столько разных течений, что подчас очень сложно найти себя и понять, в чем можно проявить себя максимально. Рассчитываю, что наш молодежный форум будет именно тем местом, где можно будет заявить о себе, многому научиться и максимально использовать свой потенциал в жизни.

Подводя итоги, участники форума благодарили организаторов молодежного форума «ГРОМ» - комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района за полученные навыки, новые знакомства и яркие эмоции. Следующий форум планируется провести в 2022 году.



