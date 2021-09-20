Финальные игры по пляжному волейболу

Борьба в эти два дня разразилась не шуточная и продолжалась вплоть до последнего очка. В результате финальная таблица выглядит следующим образом.

В женском турнире первое место заняла пара Натальи Кочневой и Светланы Потехиной, на втором месте – Анастасия Зорикова и Лидия Новикова, бронзу присудили Елизавете Плотниковой и Екатерине Николаевой.

В мужском турнире в категории «хард» лучшими стали Владимир Курочкин и Михаил Мартыненко, второе место заняли Олег Иванов и Александр Богомолов, на третье месте – Андрей Волов и Павел Григорьев. В категории «медиум» на первом месте – Никита Михайлов/Данила Бояркин, на втором месте – Андрей Кимков/Александр Журавлев, на третье месте – Геннадий Толмачев/Дмитрий Петров.

Микстовый турнир, категория «хард»: первое место – Валентина Крылова/Николай Крылов, второе место – Ксения Вовк/Иван Фрейберг, третье место – Илария Черная/Анатолий Журишкин. Категория «медиум»: первое место – Филипп Когородов/Татьяна Петрова, второе место – Ирина Чернец/Андрей Чернец, третье место – Ксения Халецкая/Дмитрий Петров.