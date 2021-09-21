«От всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Все лучшее, что можно было проявить, проявили Вы и наша сборная. В синхронном плавании Вы были на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и лёгкостью, с которыми Вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение. Для региона очень важно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, это значимо для популяризации спорта. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример. Хочу сказать ещё раз огромное спасибо Ирине Владимировне, ведь воспитывать таких звёздочек — это заслуга тренера», — сказал глава региона на встрече с победительницей Олимпийских игр Светланой Колесниченко и ее первым тренером — Ириной Белоусовой.

В подарок за свои выдающиеся спортивные достижения ленинградская чемпионка получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.

Напомним, что на летних Олимпийских играх-2020, которые прошли в этом году в Токио, Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях.

Сегодня Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Она выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Путь Светланы в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной школе «Киви» под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой, когда спортсменке было 6 лет.