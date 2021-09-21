«От
всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за
те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы
радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница — это
радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Все лучшее, что
можно было проявить, проявили Вы и наша сборная. В синхронном плавании Вы были
на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и лёгкостью, с
которыми Вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение. Для региона
очень важно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, это значимо для
популяризации спорта. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример. Хочу
сказать ещё раз огромное спасибо Ирине Владимировне, ведь воспитывать таких
звёздочек — это заслуга тренера», — сказал глава региона на встрече с
победительницей Олимпийских игр Светланой Колесниченко и ее первым тренером —
Ириной Белоусовой.
В
подарок за свои выдающиеся спортивные достижения ленинградская чемпионка
получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.
Напомним,
что на летних Олимпийских играх-2020, которые прошли в этом году в Токио,
Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях.
Сегодня
Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка
мира, 11-кратная чемпионка Европы. Она выступает в соло, дуэте и групповых
упражнениях.
Путь
Светланы в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной
школе «Киви» под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой,
когда спортсменке было 6 лет.