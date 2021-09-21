Самым активным – в подарок авторские книги

Вот что написали о
встрече сотрудники библиотеки:
- Хмурый
сентябрьский день - а у нас в библиотеке как будто солнышко засияло от
радостных улыбок детей: на встречу с ними пришли гости ХХVII Международного
кинофестиваля «Литература и кино - детям» писатель Николай Прокудин и поэт
Евгений Лукин.
Замечательным,
очень позитивным настроем для ребят стали слова генерального директора
кинофестиваля Руслана Тихомирова, открывшего сегодняшнюю встречу, о роли кино и
книги в жизни человека, о необходимости читать хорошие книги, бережно к ним
относиться, ведь именно они помогают нам мыслить, правильно строить свою речь,
быть грамотными людьми.
Пятиклассники
вместе со своей учительницей Зифой Каюмовной Исламовой услышали необыкновенные,
захватывающие истории о пиратах, о флоре и фауне Индийского океана, совершили
кругосветное путешествие с Юляшкой-Потеряшкой. Ребята не просто слушали, но и
активно включались в творческий процесс: отвечали на вопросы, задавали свои. А
самым умным и активным участникам встречи наши гости вручили свои авторские
книги. И, конечно, автографы и коллективная фотография в память об
удивительной, очень яркой и радостной встрече, подарившей живое общение,
знакомство с новыми книгами, дополнившей детские знания о мире.
Спасибо детскому
кинофестивалю «Литература и кино» за ежегодный праздник, рожденный самым
поразительным союзом – кино и книгой, за радость встреч с людьми, создающими
этот союз – писателями, поэтами, режиссерами и актерами!
Источник: https://vk.com/club68390914