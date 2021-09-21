Самым активным – в подарок авторские книги

Вот что написали о встрече сотрудники библиотеки:

- Хмурый сентябрьский день - а у нас в библиотеке как будто солнышко засияло от радостных улыбок детей: на встречу с ними пришли гости ХХVII Международного кинофестиваля «Литература и кино - детям» писатель Николай Прокудин и поэт Евгений Лукин.

Замечательным, очень позитивным настроем для ребят стали слова генерального директора кинофестиваля Руслана Тихомирова, открывшего сегодняшнюю встречу, о роли кино и книги в жизни человека, о необходимости читать хорошие книги, бережно к ним относиться, ведь именно они помогают нам мыслить, правильно строить свою речь, быть грамотными людьми.

Пятиклассники вместе со своей учительницей Зифой Каюмовной Исламовой услышали необыкновенные, захватывающие истории о пиратах, о флоре и фауне Индийского океана, совершили кругосветное путешествие с Юляшкой-Потеряшкой. Ребята не просто слушали, но и активно включались в творческий процесс: отвечали на вопросы, задавали свои. А самым умным и активным участникам встречи наши гости вручили свои авторские книги. И, конечно, автографы и коллективная фотография в память об удивительной, очень яркой и радостной встрече, подарившей живое общение, знакомство с новыми книгами, дополнившей детские знания о мире.

Спасибо детскому кинофестивалю «Литература и кино» за ежегодный праздник, рожденный самым поразительным союзом – кино и книгой, за радость встреч с людьми, создающими этот союз – писателями, поэтами, режиссерами и актерами!