В аварию попал 15-летний мотоциклист без прав

19-го сентября, днем, в Вырице на перекрестке улиц Соболевского и Повассара 15-летний подросток, управлявший мотоциклом Zongshen ZS125-50, при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ниве Шевроле» под управлением пенсионера из Петербурга, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавший – ученик 9-го класса Сусанинской школы – был доставлен в приемный покой Гатчинской больницы, где его осмотрели и с диагнозом «закрытый перелом правой берцовой кости» в состоянии средней тяжести направили в Детскую областную больницу.

Мотоцикл принадлежит 19-летнему жителю Петербурга. Водительских прав у школьника нет.