В аварию попал 15-летний мотоциклист без прав

19-го сентября, днем, в Вырице на
перекрестке улиц Соболевского и Повассара 15-летний подросток, управлявший
мотоциклом Zongshen ZS125-50, при
повороте налево не уступил дорогу встречной «Ниве Шевроле» под управлением
пенсионера из Петербурга, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавший – ученик 9-го класса
Сусанинской школы – был доставлен в приемный покой Гатчинской больницы, где его
осмотрели и с диагнозом «закрытый перелом правой берцовой кости» в состоянии средней
тяжести направили в Детскую областную больницу.
Мотоцикл принадлежит 19-летнему жителю
Петербурга. Водительских прав у школьника нет.