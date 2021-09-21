В аварию попал 15-летний мотоциклист без прав

В аварию попал 15-летний мотоциклист без прав

В Гатчинском районе подросток, управлявший мотоциклом без водительских прав, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомашиной Chevrolet Niva.

Рубрики : Происшествия     21 Sep 2021

19-го сентября, днем, в Вырице на перекрестке улиц Соболевского и Повассара 15-летний подросток, управлявший мотоциклом Zongshen ZS125-50, при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ниве Шевроле» под управлением пенсионера из Петербурга, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавший – ученик 9-го класса Сусанинской школы – был доставлен в приемный покой Гатчинской больницы, где его осмотрели и с диагнозом «закрытый перелом правой берцовой кости» в состоянии средней тяжести направили в Детскую областную больницу.

Мотоцикл принадлежит 19-летнему жителю Петербурга. Водительских прав у школьника нет.

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