А в «Артеке» сейчас - «Апрель»!

Благодаря огромной работе руководителей хорового коллектива - команде профессионалов высокого класса - Елены Александровны Косаревой, Марины Михайловны Каплан, концертмейстера Елены Владимировны Смирновой, хор с успехом выступает не только в Гатчине, Ленинградской области, в России, но и за рубежом, участвуя и побеждая в самых престижных конкурсах. Своим творчеством ребята делились с любителями музыки в Германии, Чехии, Латвии.

Из достижений коллектива за последние годы хочется отметить Гран-при областного хорового конкурса «Поющее детство земли Ленинградской (2019 год), победу в очень серьезном международном конкурсе «Звучит Москва» (2020 год), Гран-при Всероссийского хорового конкурса «Герценовские хоровые ассамблеи», Гран-при на региональном и 1 место на окружном этапе Всероссийского конкурса «Поют дети России»!

Именно победы во всех этапах конкурса «Поют дети России» позволили старшему хору «Апрель» претендовать на участие в финале конкурса, который состоится в легендарном «Артеке» 25 сентября.

Решение делегировать старший хор «Апрель» для представления нашего региона в финале конкурса было принято 9 июля во Всероссийском хоровом обществе в Москве на итоговом заседании авторитетного жюри конкурса, представленного выдающимися деятелями культуры. Вот лишь некоторые из них:

- Лев Зиновьевич Конторович, художественный руководитель Академического большого хора «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член Президиума Всероссийского хорового общества, народный артист Российской Федерации;

- Татьяна Арамовна Жданова, директор Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», член Президиума Всероссийского хорового общества, заслуженная артистка Российской Федерации;

- Александр Борисович Критский, хормейстер Большого театра России, преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Президиума Всероссийского хорового общества

Всем участникам старшего хора «Апрель» были предоставлены бесплатные путевки на 11 смену в «Артек»!

Победа хора «Апрель» стала достойным подарком к юбилею родной Гатчинской школы №8, которой в этом году исполнилось 30 лет!

Мы благодарим комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, центр Ладога», Комитет образования Гатчинского муниципального района за помощь и содействие в организации поездки старшего хора «Апрель» на Всероссийский конкурс.

От души желаем нашим хористам достойно представить наш город и регион в финале конкурса и получить массу незабываемых впечатлений от пребывания в самом лучшем международном детском центре «Артек»!





Татьяна Карташова