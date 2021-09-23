В Вырицком поселении – смена власти

На прошедших
выборах в Законодательное собрание Ленинградской области глава Вырицкого
городского поселения Олег Белов возглавлял список кандидатов от политической
партии «Единая России» по Сиверскому округу. По итогам голосования он избран в
новый состав областного парламента.
Сегодня депутаты
приняли заявление Олега Владимировича о сложении полномочий в связи с победой
на выборах и большинством голосов доверили пост главы Вырицкого поселения
Виолетте Котвицкой.
Глава администрации Вырицкого поселения Михаил
Хомченко на своей странице в социальной сети сообщил: «Я лично и все сотрудники
администрации Вырицкого поселения благодарим Олега Владимировича за совместную
работу и желаем успехов в работе в Законодательном собрании Ленинградской
области, а Виолетту Станиславовну поздравляем с началом сложной, но интересной
работы на благо Вырицкого городского поселения и желаем терпения, выдержки,
мудрости и сил!»