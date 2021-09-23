В Вырицком поселении – смена власти

В Вырицком поселении – смена власти

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Вырицкого городского поселения Гатчинского района. Главный вопрос повестки дня – избрание главы поселения.

Рубрики : Власть     23 Sep 2021

На прошедших выборах в Законодательное собрание Ленинградской области глава Вырицкого городского поселения Олег Белов возглавлял список кандидатов от политической партии «Единая России» по Сиверскому округу. По итогам голосования он избран в новый состав областного парламента.

Сегодня депутаты приняли заявление Олега Владимировича о сложении полномочий в связи с победой на выборах и большинством голосов доверили пост главы Вырицкого поселения Виолетте Котвицкой.

 Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко на своей странице в социальной сети сообщил: «Я лично и все сотрудники администрации Вырицкого поселения благодарим Олега Владимировича за совместную работу и желаем успехов в работе в Законодательном собрании Ленинградской области, а Виолетту Станиславовну поздравляем с началом сложной, но интересной работы на благо Вырицкого городского поселения и желаем терпения, выдержки, мудрости и сил!»

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