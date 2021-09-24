В 2022-м на Рощинской появится «зебра»

Переезды Татьянино и Сиверский отремонтируют до конца года

В зоне обслуживания Гатчинской дистанции пути находится 70 железнодорожных переездов. В границах Гатчинского района расположены 30 переездов: 19 – на главных путях (9 – с дежурным работником), 6 – на станционных путях и 5 – на подъездных путях. Некоторые переезды станут охраняемыми. Так, в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение железнодорожного переезда на перегоне Санкт-Петербург-Балтийский – Ивангород 57 км ПК 2» запланировано переустройство железнодорожного переезда из неохраняемого в разряд обслуживаемого дежурным работником.

На 57 км ПК 2 ст. Войсковицы уже начато переоборудование переезда из неохраняемого в разряд обслуживаемого дежурным работником. Установлены плиты устройства заграждения переезда. Завершить весь комплекс работ планируется до окончания 2021 года.

В отношении асфальтировки двух железнодорожных переездов – Татьянино и Сиверский: ввиду отсутствия дорожной техники контракт между ОАО РЖД и Ленавтодор на капитальный ремонт дорожного полотна находится на стадии подписания. Но завершить все работы запланировано до конца года.

Мешает близость инженерных систем

Обращение по поводу изменения схемы дорожного движения на ул. Чехова в районе ТРК «Кубус» получило отказ. Улица Чехова от Рощинской до Пушкинского шоссе реконструирована в строгом соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Технической возможности расширения дорожного полотна на ул. Чехова вдоль железной дороги и «Кубуса» нет ввиду близости инженерных систем. Однако рассматривается установка на данном участке вызывного светофорного поста.

Остановку для маршруток и автобусов на участке ул. Чехова от ул. Солодухина до ул. Радищева также не сделать. Имеющаяся застройка, проходящие инженерные коммуникации и ширина проезжей части не позволяют обустроить дополнительный остановочный пункт.

Вопрос разработки проекта и строительства тротуара на перекрестке ул. Рысева и ул. Воскова в Мариенбурге непростой и находится вне компетенции комиссии. Решение о строительстве тротуара будет принимать комитет строительства и градостроительного развития территории и комитет ЖКХ. До 20 октября решение должно быть принято.

Парковке для инвалидов быть

В комиссию обратился директор Гатчинской школы № 8 с просьбой оказать содействие в устройстве двух парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями.

В непосредственной близости от ворот школы парковочное пространство есть. Оборудование двух парковочных мест для автомашин инвалидов не противоречит действующему законодательству в сфере безопасности дорожного движения. Комитету ЖКХ поручено внести в план работ на 2022 год работы по оборудованию парковки для инвалидов в непосредственной близости от входных ворот школы № 8 на ул. Изотова, 17. Срок – 1 марта 2022 года.

Аналогичная просьба поступила от жителей дома № 6 по ул. Крупской в Гатчине: сделать парковочное место для транспортного средства ребенка-инвалида на придомовой территории.

Комиссия согласилась, что вопрос актуален, и парковка должна быть оборудована до 15 октября.

Новая «зебра» и шлагбаум

Председатель комитета ЖКХ поднял вопрос оборудования пешеходного перехода через проезд от Рощинской улицы к педагогическому колледжу в районе торгового центра «Рощинский». Нужда в данном переходе велика, так как движение по проезду интенсивное, поток пешеходов идет – рядом торговый объект, бульвар и образовательные учреждения.

Работы по оборудованию пешеходного перехода через проезд от Рощинскую улицу будут включены в адресную программу по нанесению дорожной разметки на 2022 год.

Председатель комитета образования обратился с просьбой разрешить установить шлагбаум на въезде на территорию Гатчинской школы № 11 и гимназии им. Ушинского. А также с помощью организации движения исключить длительную стоянку машин на территории школ.

Комиссия против установки шлагбаума не возражает. Осталось определить места установки и вид технических средств организации дорожного движения.



