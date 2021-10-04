Пропала жена коммерсанта

Как сообщает сайт 47news, в ночь со 2 на 3 октября в
гатчинскую полицию обратился 46-летний предприниматель из Больших Колпан. Он заявил,
что вечером 1 октября пропала его 35-летняя жена. Известно, что женщина уехала
из дома на белом BMW Х-Drive. Пропавшая находится на пятом месяце беременности.
Супруг также рассказал, что вечером ему пришло
сообщение на WhatsApp с номера супруги: «Нужно срочно 10 миллионов рублей, все
серьезно. Когда соберете, пишите сюда». После этого телефон отключился.
По словам заявителя, никаких ссор накануне исчезновения
жены в семье не было. Просьбы собрать деньги собеседник считает признаками
похищения.
Приметы пропавшей: рост около 165 см, худощавого
телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.
По данным 47news, женщина в последний раз появлялась в социальных
сетях 1 октября. Статус на ее страничке гласит: «Да здравствует новая эпоха
моей жизни».
Полиция проводит проверку. Местонахождение
женщины устанавливается.
https://47news.ru/articles/200984/