Пропала жена коммерсанта

Как сообщает сайт 47news, в ночь со 2 на 3 октября в гатчинскую полицию обратился 46-летний предприниматель из Больших Колпан. Он заявил, что вечером 1 октября пропала его 35-летняя жена. Известно, что женщина уехала из дома на белом BMW Х-Drive. Пропавшая находится на пятом месяце беременности.

Супруг также рассказал, что вечером ему пришло сообщение на WhatsApp с номера супруги: «Нужно срочно 10 миллионов рублей, все серьезно. Когда соберете, пишите сюда». После этого телефон отключился.

По словам заявителя, никаких ссор накануне исчезновения жены в семье не было. Просьбы собрать деньги собеседник считает признаками похищения.

Приметы пропавшей: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

По данным 47news, женщина в последний раз появлялась в социальных сетях 1 октября. Статус на ее страничке гласит: «Да здравствует новая эпоха моей жизни».

Полиция проводит проверку. Местонахождение женщины устанавливается.

https://47news.ru/articles/200984/