4 года за убийство

29 сентября в Гатчинском
городском суде с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора
области Михаила Устиновского рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы
Войсковиц, убившей своего сожителя.
Преступление было
совершено в январе. После совместного распития спиртного у себя дома, в
Войсковицах, между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта женщина взяла
кухонный нож длиной 30 см и со всей силы воткнула сожителю в грудь. Насмерть.
Гатчинский городской суд
признал даму виновной по статье 105 УК РФ: убийство. С учетом фактических
обстоятельств дела, особой тяжести и общественной опасности совершенного
преступления, суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.