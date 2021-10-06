4 года за убийство

29 сентября в Гатчинском городском суде с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора области Михаила Устиновского рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Войсковиц, убившей своего сожителя.

Преступление было совершено в январе. После совместного распития спиртного у себя дома, в Войсковицах, между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож длиной 30 см и со всей силы воткнула сожителю в грудь. Насмерть.

Гатчинский городской суд признал даму виновной по статье 105 УК РФ: убийство. С учетом фактических обстоятельств дела, особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления, суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.