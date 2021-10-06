Налоговый вычет ― за спорт

Налоговый вычет ― за спорт

Ленинградская область формирует перечень спортивных организаций, чтобы жители региона смогли получить налоговый вычет за расходы на оплату занятий спортом.

Рубрики : ЗОЖ     06 Oct 2021

Для этого в срок до 15 октября физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основной, необходимо предоставить в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области требуемые документы. Их перечень можно найти на сайте комитета в разделе «Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги»: https://sport.lenobl.ru/ru/news/40745/

Инициатива в 47 регионе реализуется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2021 года №2466 об утверждении перечня физкультурно-спортивных услуг, за оплату которых налогоплательщики имеют право на получение социального налогового вычета.

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ.

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