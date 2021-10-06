Налоговый вычет ― за спорт

Для этого в срок до 15
октября физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве
основной, необходимо предоставить в комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области требуемые документы. Их перечень можно найти на сайте
комитета в разделе «Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги»:
https://sport.lenobl.ru/ru/news/40745/
Инициатива в 47 регионе
реализуется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2021 года №2466 об утверждении перечня физкультурно-спортивных
услуг, за оплату которых налогоплательщики имеют право на получение социального
налогового вычета.
Налоговый вычет по НДФЛ
предоставляется в размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не
более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные социальные
вычеты по НДФЛ.