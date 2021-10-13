Семейная медицина в Гатчине будет развиваться

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко подчеркнул, что это - именно слух, не имеющий под собой реальных оснований:

- В следующем году семейная медицина Гатчины отметит свое 30-летие: первое на Северо-Западе и одно из немногих в России отделение семейных врачей (врачей общей практики) было открыто в Гатчине в 1992 году. Наш приоритет – не закрытие или сокращение, а развитие этой службы. Поэтому вопроса о расформировании отделений врачей общей практики в городе нет.

Слух о закрытии отделения врачей общей практики № 1 в Мариенбурге появился после перевода врача общей практики Ольги Аркадьевны Шестаковой в поликлинику «Аэродром». Как пояснил Константин Харитоненко, это была вынужденная и временная мера.

- В настоящее время Ольга Аркадьевна работает в ОВОП №1, как и еще два врача общей практики. Отделение располагается в арендуемом здании, несмотря на высокую ежемесячную стоимость аренды, Гатчинская КМБ ее оплачивает, и никаких планов по его закрытию в Гатчинской КМБ нет. Как нет планов по закрытию и отделений врачей общей практики №4 и №5, - подчеркнул главный врач Гатчинской КМБ.

По информации Гатчинской КМБ