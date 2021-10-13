Семейная медицина в Гатчине будет развиваться

Главный
врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко подчеркнул,
что это - именно слух, не имеющий под собой реальных оснований:
- В
следующем году семейная медицина Гатчины отметит свое 30-летие: первое на
Северо-Западе и одно из немногих в России отделение семейных врачей (врачей
общей практики) было открыто в Гатчине в 1992 году. Наш приоритет – не закрытие
или сокращение, а развитие этой службы. Поэтому вопроса о расформировании
отделений врачей общей практики в городе нет.
Слух
о закрытии отделения врачей общей практики № 1 в Мариенбурге появился после
перевода врача общей практики Ольги Аркадьевны Шестаковой в поликлинику
«Аэродром». Как пояснил Константин Харитоненко, это была вынужденная и
временная мера.
- В
настоящее время Ольга Аркадьевна работает в ОВОП №1, как и еще два врача общей
практики. Отделение располагается в арендуемом здании, несмотря на высокую
ежемесячную стоимость аренды, Гатчинская КМБ ее оплачивает, и никаких планов по
его закрытию в Гатчинской КМБ нет. Как нет планов по закрытию и отделений
врачей общей практики №4 и №5, - подчеркнул главный врач Гатчинской КМБ.
По информации Гатчинской КМБ