Расплатилась чужой картой и своей репутацией

…Покупательница забыла на
кассе магазина «Дикси» в Мариенбурге пластиковую банковскую карту. Вернувшись
домой, обнаружила, что карты нет. Решила, что потеряла в магазине и пошла
обратно в «Дикси». Стала спрашивать продавцов, кассира, но карточки никто не
находил.
Через день женщина
обратилась в банк и получила выписку со счета. Выяснилось, что за два дня с ее
банковской карты была совершена оплата покупок в разных магазинах на общую
сумму 12540 рублей. Прямо из банка потерпевшая отправилась в полицию.
По факту кражи денег с
банковского счета возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия у
потерпевшей изъяли выписки по сберегательному счету банковской карты и
установили, что за два дня кто-то совершил в Мариенбурге массу покупок на
мелкие суммы. Только в «Дикси» в тот же вечер в течение часа картой
расплатились девять раз. На следующий день было сделано четыре покупки в аптеке
«Будьте Здоровы», три покупки в «Магните» и пять – в «Мясной лавке». Сумма
каждого чека не превышала 990 рублей – чтобы не запрашивался пин-код. Время
каждой покупки было зафиксировано в банковском отчете.
Оперативники выехали в
магазин «Дикси» и изъяли записи камер видеонаблюдения. На записях четко видно,
как в означенные часы одна и та же женщина расплачивается банковской картой.
Личность воровки
установили быстро: Марина Ю., 1978 года рождения, разведенная мать малолетнего
ребенка, с высшим образованием. Работает …продавцом в том же магазине «Дикси».
При задержании полицейские изъяли у нее чужую банковскую карточку, которой она
везде расплачивалась.
Гражданке Ю. предъявили
обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ: тайное хищение денежных средств с банковского
счета с причинением значительного ущерба потерпевшей. С нее взяли подписку о
невыезде и надлежащем поведении.
По окончании
расследования дело было передано в суд. В судебном заседании Марина Ю. свою
вину в совершении преступления признала полностью. Честно рассказала, что,
находясь на рабочем месте, нашла банковскую карту, забытую покупателем в
магазине. В тот же день покупатели хватились карточки, вернулись, обратились к
ней – не находила ли она банковской карты, но она ответила, что не находила.
Вместо этого взяла карту и оплатила покупки в том же магазине, где работала. На
следующий день отоварилась в аптеке, в «Магните» и в «Мясной лавке» – за чужой
счет.
При назначении наказания
суд учел личность и характеристики подсудимой. Она имеет на иждивении
малолетнего ребенка; по месту проживания органами полиции характеризуется
удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства – положительно.
Суд также принял во
внимание, что в ходе предварительного следствия подсудимая добровольно
участвовала в проверке показаний на месте, указала места и способ совершения
преступления, чем способствовала расследованию. А также добровольно в полном
объеме возместила потерпевшей материальный ущерб. Эти факторы послужили
смягчающими обстоятельствами.
Потерпевшая в судебном
заседании отказалась от исковых требований.
Гатчинский городской суд
признал Марину Ю. виновной по части 3 статьи 158 УК РФ и назначил ей наказание
в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание решено считать условным с
испытательным сроком год.
Осужденную обязали не
менять место жительства без предварительного уведомления об этом
специализированного органа, контролирующего поведение условно осужденных, и
являться на регистрацию в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц.
Банковскую карту вернули
законной владелице.