Расплатилась чужой картой и своей репутацией

…Покупательница забыла на кассе магазина «Дикси» в Мариенбурге пластиковую банковскую карту. Вернувшись домой, обнаружила, что карты нет. Решила, что потеряла в магазине и пошла обратно в «Дикси». Стала спрашивать продавцов, кассира, но карточки никто не находил.

Через день женщина обратилась в банк и получила выписку со счета. Выяснилось, что за два дня с ее банковской карты была совершена оплата покупок в разных магазинах на общую сумму 12540 рублей. Прямо из банка потерпевшая отправилась в полицию.

По факту кражи денег с банковского счета возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия у потерпевшей изъяли выписки по сберегательному счету банковской карты и установили, что за два дня кто-то совершил в Мариенбурге массу покупок на мелкие суммы. Только в «Дикси» в тот же вечер в течение часа картой расплатились девять раз. На следующий день было сделано четыре покупки в аптеке «Будьте Здоровы», три покупки в «Магните» и пять – в «Мясной лавке». Сумма каждого чека не превышала 990 рублей – чтобы не запрашивался пин-код. Время каждой покупки было зафиксировано в банковском отчете.

Оперативники выехали в магазин «Дикси» и изъяли записи камер видеонаблюдения. На записях четко видно, как в означенные часы одна и та же женщина расплачивается банковской картой.

Личность воровки установили быстро: Марина Ю., 1978 года рождения, разведенная мать малолетнего ребенка, с высшим образованием. Работает …продавцом в том же магазине «Дикси». При задержании полицейские изъяли у нее чужую банковскую карточку, которой она везде расплачивалась.

Гражданке Ю. предъявили обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ: тайное хищение денежных средств с банковского счета с причинением значительного ущерба потерпевшей. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По окончании расследования дело было передано в суд. В судебном заседании Марина Ю. свою вину в совершении преступления признала полностью. Честно рассказала, что, находясь на рабочем месте, нашла банковскую карту, забытую покупателем в магазине. В тот же день покупатели хватились карточки, вернулись, обратились к ней – не находила ли она банковской карты, но она ответила, что не находила. Вместо этого взяла карту и оплатила покупки в том же магазине, где работала. На следующий день отоварилась в аптеке, в «Магните» и в «Мясной лавке» – за чужой счет.

При назначении наказания суд учел личность и характеристики подсудимой. Она имеет на иждивении малолетнего ребенка; по месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства – положительно.

Суд также принял во внимание, что в ходе предварительного следствия подсудимая добровольно участвовала в проверке показаний на месте, указала места и способ совершения преступления, чем способствовала расследованию. А также добровольно в полном объеме возместила потерпевшей материальный ущерб. Эти факторы послужили смягчающими обстоятельствами.

Потерпевшая в судебном заседании отказалась от исковых требований.

Гатчинский городской суд признал Марину Ю. виновной по части 3 статьи 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание решено считать условным с испытательным сроком год.

Осужденную обязали не менять место жительства без предварительного уведомления об этом специализированного органа, контролирующего поведение условно осужденных, и являться на регистрацию в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц.

Банковскую карту вернули законной владелице.



